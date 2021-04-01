ГИБДД раскрыла, где в Екатеринбурге будет проходить экзамен по новым правилам (СПИСОК)

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Главных изменений два – автодром больше не сдают, а экзамен в городе должен проходить по маршруту, заранее не известному курсанту. ГИБДД сама определяет список улиц, куда будут выезжать ученики автошкол.

В Екатеринбурге маршруты для сдачи экзамена теперь будут проходить по дорогам Юго-Западного района. Всего в перечне для категории В 36 улиц: Ясная, Чкалова, Фурманова, Шаумяна, Московская, Посадская, Пальмиро Тольятти, Белореченская, Серафимы Дерябиной, Волгоградская, Бардина, Громова, Онуфриева, Амундсена, Хасановская, Обувщиков, Зоологическая, Репина, Гурзуфская, Серова, Айвазовского, Автономных Республик, Советских Женщин, Федорова, Депутатская, Айвазовского, Циолковского, Авиационная, Решетникова, Ямская, Тельмана, Сурикова, Иркутская, Щорса, Амурская, Военного Флота.

Ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора Иван Мальгин вероятным новым местом сдачи экзамена называл именно Чкаловский район – из-за близости к облГАИ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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