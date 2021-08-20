Правила ужесточили, водители посыпались: только 15% сдают вождение с первого раза

Количество тех, кто сдает экзамен по вождению с первого раза, в Свердловской области снизилось на 9% после ужесточения правил сдачи экзамена.

Административный регламент МВД России по проведению экзамена вступил в силу 1 апреля этого года и значительно усложнил процесс получения прав для будущих водителей. Во-первых, экзамен проводят в два этапа вместо трех – убрали вождение на площадке, оставив только теорию и «город», где все равно нужно сдавать элементы «площадки». Во-вторых, практический экзамен больше не сдают по утвержденным маршрутам, их определяет и меняет по ходу движения экзаменатор. Сейчас утверждены лишь перечни улиц и перекрестков, вместо полноценных маршрутов.

В-третьих, ошибки разделяются на группы по штрафным баллам, если допустить хотя бы одну грубую ошибку: не пристегнуть ремень или использовать телефон, экзамен автоматически не сдан. Если набрать 5 и более штрафных баллов – тоже.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, всего 15% экзаменующихся с момента вступления в силу закона сдали экзамен с первого раза, хотя в аналогичный период прошлого года, таких было 24%. Процент сдачи снизился на 9%.

В среднем кандидаты в водители Свердловской области сдают практический экзамен со второй и третьей попыток. По данным областного ГИБДД, свои неудачи на экзамене кандидаты в водители в основном списывают на некачественное обучение в автошколах.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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