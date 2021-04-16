ГИБДД назвала главные ошибки в экзамене на права по новым правилам

Будущие водители во время экзамена нарушают требования разметки и забывают включать «поворотники». Эти ошибки вошли в число самых частых при сдаче экзамена для получения прав по новым правилам, вступившим в силу с 1 апреля 2021 года.

С ними столкнулись инструкторы, оценивая умения будущих водителей в первой декаде апреля. Кроме того, сдающие экзамен проявляют мало уверенности, находясь за рулем.

«К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, неуверенное пользование органами управления транспортного средства», – добавили в МВД РФ (цитата по РИА «Новости»).

Во время парковки будущие водители часто с ошибками выполняют элементы «параллельная парковка» и «заезд в бокс». Многие не вписываются в границы зон для выполнения маневров.

Напомним, ГИБДД с апреля 2020 года не принимала экзамены для получения водительских прав из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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