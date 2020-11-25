МВД решило изменить регламент сдачи экзамена на вождение

Министерство внутренних дел России предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы ведомства.

Действующий регламент содержит сводную таблицу нарушений со стороны курсантов, сдающих на права. Нарушения разделены на три категории – «грубые» (пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Для успешной сдачи экзамена на вождение в городе необходимо набрать менее пяти баллов. Другими словами, если кандидат допустил хотя бы одно грубое нарушение из 17 грубых, то экзамен он провалил и отправляется на пересдачу.

В МВД решили сократить количество грубых нарушений до 15. При этом среди них появится новое – использование мобильного телефона во время движения. Кроме того, в разряд «грубых» нарушений включат не пристегнутый ремень безопасности. Сейчас за это экзаменуемый получает три штрафных балла.

Москва, Иван Гридин

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