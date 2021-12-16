Для учеников российских автошкол подготовили новые упражнения

В России хотят подкорректировать программу для обучения кандидатов в водители категории «B». В частности, к традиционным практическим упражнениям добавят еще несколько. Об этом говорится в первом варианте новой программы, подготовленном экспертным центром «Движение без опасности».

В документе описываются упражнения, которые придется осваивать ученикам автошкол, сообщает портал Autonews. Всего их восемь, к традиционным, вроде параллельной парковки и въезда в бокс, добавили движение по коридору передним и задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, движение кругу, въезд в ворота, а также выравнивание на парковочном месте.

По словам разработчиков, все эти упражнения будущие водители начнут выполнять в рамках автошколы, но сдавать в ГИБДД придется лишь часть из них.

Согласно новым правилам приема экзаменов, кандидат в водители должен уметь исполнять маневры и примеры из заданий в реальных дорожных условиях. Поэтому упражнения нужно не заучивать, и именно нарабатывать с их помощью практические навыки – под эти цели, как уверяют авторы документа, они и оптимизировали набор обучающих заданий.

Москва, Зоя Осколкова

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