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Пятница, 24 января 2020, 13:15 мск

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Искать коррупцию в свердловской полиции будет бывший подчиненный Мешкова в Астрахани

Рашид Даулетов. Фото УМВД России по Астраханской области

Уже сегодня коллективу свердловского ГУ МВД будет представлен новый начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Александр Машков. Он пояснил, что это будет его бывший сослуживец по Астраханскому главку, занимавший там аналогичную должность, – Рашид Даулетов. Причем одним из приоритетов в его работе, сказал Александр Мешков, будет борьба с коррупцией в самой полиции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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