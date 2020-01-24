Искать коррупцию в свердловской полиции будет бывший подчиненный Мешкова в Астрахани

Уже сегодня коллективу свердловского ГУ МВД будет представлен новый начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Александр Машков. Он пояснил, что это будет его бывший сослуживец по Астраханскому главку, занимавший там аналогичную должность, – Рашид Даулетов. Причем одним из приоритетов в его работе, сказал Александр Мешков, будет борьба с коррупцией в самой полиции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.20

В Полевском школьники вынуждены добираться на уроки пешком по трассе. / В Екатеринбурге второй месяц горят свалки. Власти бездействуют (ФОТО). / Многодетная мать уснула за рулем и сбила школьницу и пенсионера (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»