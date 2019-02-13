В отношении задержанного силовика из УЭБиПК возбуждено уголовное дело

В отношении высокопоставленного сотрудника УЭБиПК, которого задержали накануне, возбуждено уголовное дело.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области по уголовному делу, возбужденному по статье Уголовного кодекса «Посредничество во взяточничестве» (ст.291.1 УК РФ), задержан заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области», – сообщили только что в СУ СК по Свердловской области. РИА «Новый День» ранее сообщало, что при участии сотрудников ФСБ был задержан полицейский Дмитрий Савин – в момент попытки передать два миллиона рублей.

«Руководством главка по данному факту назначено проведение детальной служебной проверки. Если по ее результатам вина задержанного подтвердится, его незамедлительно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности, а всех его непосредственных начальников за неэффективную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей – к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до понижения в должности и объявления о неполном служебном соответствии», – комментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, в 2018 году по материалам УСБ ГУ МВД сотрудники Следственного комитета возбудили 76 уголовных дел, в колонию отправились 43 полицейских.

Напомним, в октябре этого года в УЭБиПК уже работали ФСБ. Тогда по подозрению в совершении преступления был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Эдуард Воронин. По версии источников в полиции Екатеринбурга, УФСБ удалось раскрыть схему получения денег с игровых автоматов. Тогда же сообщалось о задержании Олега Курача, который в 2017 году стал заместителем начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, курировал всю оперативную работу в главке, в том числе УЭБиПК, но ушел в отставку в апреле 2018-го. По последней информации, Курач находится на свободе.

Екатеринбург, служба информации

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