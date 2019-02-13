В Екатеринбурге задержали сотрудника УЭБиПК

В Екатеринбурге накануне задержали сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.

Как стало известно РИА «Новый День» из собственных источников, полицейского задержали в момент передачи взятки в 2 миллиона рублей. По данным источника, речь идет о сотруднике подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями Дмитрие Савине.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области факт задержания полицейского подтвердили, операцию проводили совместно сотрудники ФСБ и ГУ МВД. «Руководством главка по данному факту назначено проведение детальной служебной проверки. Если по ее результатам вина задержанного подтвердится, его незамедлительно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности, а всех его непосредственных начальников за неэффективную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей – к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до понижения в должности и объявления о неполном служебном соответствии», – пояснил глава пресс-службы главка Валерий Горелых.

Напомним, в октябре этого года в УЭБиПК уже работали ФСБ. Тогда по подозрению в совершении преступления был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Эдуард Воронин. По версии источников в полиции Екатеринбурга, УФСБ удалось раскрыть схему получения денег с игровых автоматов. Тогда же сообщалось о задержании Олега Курача, который в 2017 году стал заместителем начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, курировал всю оперативную работу в главке, в том числе УЭБиПК, но ушел в отставку в апреле 2018-го. По последней информации, Курач находится на свободе.

Екатеринбург, служба информации

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