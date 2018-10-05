Начальнику ОБЭП Воронину сегодня могут выбрать меру пресечения

Сегодня в Екатеринбурге могут избрать меру пресечения начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майору полиции Эдуарду Воронину. Об этом «Новому Дню» рассказал адвокат Сергей Колосовский. Воронин был задержан в среду, 3 октября, сотрудниками четвертого Главного следственного управления. В тот же день в УВД Екатеринбурга проходили обыски.

По словам Колосовского, вчера Воронину, который сейчас по-прежнему задержан, пытались предъявить обвинение, а сегодня должны либо освободить, либо избрать меру пресечения.

По неподтвержденным данным, дело связано с «крышеванием» игорного бизнеса. «Есть информация, что отец жены Воронина – высокопоставленный сотрудник прокуратуры. Эти связи могли помочь ему получить текущую должность в УЭБиПК вместо бывшего начальника. Деньги от игорного бизнеса, по слухам, уходили в руки одного из высокопоставленных полицейских в областной главк. Это говорит о том, что дело может приобрести сильно больший масштаб, чем сейчас – если, конечно, ФСБ решит заняться этим вплотную», – ранее говорили информированные источники в полиции.

Силовики считают, что могла иметь место схема получения денег с игровых автоматов. «В Екатеринбурге существовала такая практика: игровые аппараты изымались с точек как установленные незаконно, а потом возвращались хозяевам. Понятно, что делалось это не за просто так. Однако когда специалисты начали проверять отчеты – оказалось, что игровых аппаратов в Екатеринбурге изъято больше, чем физически можно их вместить во всех торговых центрах города. Таким образом, имели место приписки для улучшения отчетности по работе. Кроме того, оказалось, что в городе работал целый штат экспертов, которые выдавали заключения, что изъятые аппараты не являются игровыми – и после получения денег за такую справку эти устройства возвращались хозяевам и продолжали работать. В схеме также, предположительно, задействованы и прокурорские, которые писали по делам отказные», – говорили информаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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