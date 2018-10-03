Обыски в УВД Екатеринбурга, возможно, связаны с игорным бизнесом

Стали известны первые подробности операции, которую сегодня утром УФСБ по Свердловской области провело в УВД Екатеринбурга. Как передает корреспондент «Нового Дня», из здания на Фрунзе силовики вынесли несколько коробок – предположительно, с документами.

ФСБ проводит обыски в полиции

Источники агентства сообщают, что по подозрению в совершении преступления задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Эдуард Воронин. Официальной информации о том, в чем его подозревают, нет. Но источники «Нового Дня» в правоохранительных органах сообщают, что дело связано с «крышеванием» игорного бизнеса.

«Есть информация, что у Воронина отец жены – высокопоставленный сотрудник прокуратуры. Эти связи могли помочь ему получить текущую должность в УЭБ ИПК вместо бывшего начальника. Деньги от игорного бизнеса, по слухам, уходили в руки одного из высокопоставленных полицейских в областной главк. Это говорит о том, что дело может приобрести сильно больший масштаб, чем сейчас – если, конечно, ФСБ решит заняться этим вплотную», – говорят информированные источники в полиции.

По версии источников в полиции Екатеринбурга, УФСБ удалось раскрыть схему получения денег с игровых автоматов. «В Екатеринбурге существовала такая практика: игровые аппараты изымались с точек как установленные незаконно, а потом возвращались хозяевам. Понятно, что делалось это не за просто так. Однако когда специалисты начали проверять отчеты – оказалось, что игровых аппаратов в Екатеринбурге изъято больше, чем физически можно их вместить во всех торговых центрах города. Таким образом, имели место приписки для улучшения отчетности по работе. Кроме того, оказалось, что в городе работал целый штат экспертов, которые выдавали заключения, что изъятые аппараты не являются игровыми – и после получения денег за такую справку эти устройства возвращались хозяевам и продолжали работать. В схеме также, предположительно, задействованы и прокурорские, которые писали по делам отказные», – сообщают источники в правоохранительных органах.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.18

Экс-депутат Боровик проиграл в прокуратуре «дело скучного и предсказуемого», но надеется на полицию (ДОКУМЕНТ). / «Новому Региону» исполнилось 20 лет. / В Екатеринбурге новый случай менингита у школьника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»