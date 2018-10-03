ФСБ пришла с обысками в полицию Екатеринбурга

Сотрудники свердловского управления ФСБ сегодня нагрянули с обысками в полицию Екатеринбурга. Силовики работают в главном здании на улице Фрунзе.

Информацию «Новому Дню» подтвердили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. Там не уточняют, с чем связаны оперативно-разыскные мероприятия. По сообщению портала E1.ру, обыски идут в кабинете одного из высокопоставленных чинов управления МВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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