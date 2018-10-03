Экс-начальник свердловского ГУ МВД занял аналогичный пост в Воронежской области

Михаил Бородин занял пост начальника главного управления МВД России по Воронежской области. Напомним, генерал-лейтенант около восьми лет занимал аналогичный пост в Свердловской области. Указ о назначении нового руководителя воронежского главка был подписан накануне президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, летом СМИ обсуждали возможный перевод 59-летнего генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина в Воронежскую область. Слухи об этом начали распространяться в июле. Но тогда решение пришлось отложить в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Добавим, что управление, ранее возглавляемое Бородиным на Урале, сегодня попало в повестку в связи с обысками, которые сегодня утром УФСБ по Свердловской области провело в УВД Екатеринбурга, а также на фоне информации о возможном задержании бывших коллег Бородина – Владимира Романюка и Олега Курача. Официально информацию силовые ведомства пока не подтверждают.

Екатеринбург, служба информации

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