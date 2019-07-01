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Понедельник, 1 июля 2019, 11:37 мск

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Назначен новый глава ГУ МВД России по Свердловской области

Фото ГУ МВД по Свердловской области

В главном управлении МВД России по Свердловской области назначен новый руководитель. Пока с приставкой «врио». Им стал генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Ранее временным главой областного управления был Петр Кривегин, но срок его полномочий истек вчера, 30 июня. Миронов же был заместителем начальника ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, региональный полицейский главк остается без постоянного руководителя с октября прошлого года – тогда Михаил Бородин покинул свой пост, получив аналогичную должность в Воронежской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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