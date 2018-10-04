Сагра, бандитский Уралмаш, убийство на Уктусе и задержания полицейских – генерал Бородин простился с коллегами (ФОТО)

Сегодня в ГУ МВД России по Свердловской области теперь уже бывший начальник регионального главка Михаил Бородин попрощался с коллегами. Со 2 октября он назначен на аналогичную должность, но в Воронежской области.

«Ровно восемь лет назад я так же стоял на этой трибуне, меня представлял замминистра Герасимов, было волнительно, новые подразделения и новые люди, вы смотрели точно так же на меня ‒ «Что за человек»? «Какие у него требования»? «Что ждет каждого из нас»? За эти восемь лет прошло большое количество событий. Дважды было сокращение, произошла реформа. Но вместе с тем костяк руководителей и сотрудников остался и позволяет выполнять все поставленные задачи. Это показали события недалекого прошлого. На чемпионате мира по футболу были задействованы все сотрудники, но никто не плакал и не пищал, что трудно, мы справились с задачей, это было оценено по достоинству. Конечно, большая часть ответственности легла на УВД Екатеринбурга. А еще были выборы президента, губернатора, все были задействованы, чтобы обеспечить охрану порядка и безопасность, чтобы каждый гражданин выполнил свой конституционный долг», ‒ сказал Бородин.

«В первые годы было сложно, я это прочувствовал, честно хочу сказать, были моменты тихого саботажа. 2011 год, Сагра. Я узнал, что такое информационная война. Почувствовал силу СМИ, ‒ признался он. ‒ Негатива можно кучу насобирать. Не раскрыто убийство девушек на Уктусе, но сотрудники работают. Жестокое убийство на школьном стадионе ведь все равно раскрыли, ‒ заметил он. – Был негативный шаблон Уралмаша. Мы старались избавиться от прошлого, 90-х годов. И этого уже нет. Говорят вот ‒ «крышевание». Но те факты, которые вскрываются, ‒ эпизодические».

Вскользь Михаил Бородин затронул и тему вчерашних обысков в УВД Екатеринбурга и задержание бывшего руководителя управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Олега Курача. «Были моменты негативные, когда сотрудников задерживали. У нас же есть служба безопасности. Они на это настроены. Мы никогда не строили препон, если это объективно, ‒ заявил он. ‒ За эти годы были реформы, но, к сожалению, смотрим, реформа прошла ‒ а к человеку не заглянешь, как рентгеном, какие мысли у него. Соблазна много, от него надо удержаться и все сделать так, чтобы сохранить честь и остаться незапятнанным».

Бородин похвалил работу Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области и ветеранской организации, но много внимания в своей речи уделял и СМИ.

«У меня в кабинете постоянно работает телевизор, канал «Россия-24». Насколько уделяется много внимания негативу! А позитива мало. Наверно, оно не столь отзывается, не столь значимое, но надо от этого уходить и показывать что-то положительное. Это же привлекает инвесторов, а там рост экономики, рабочие места. Потому что когда нет дохода, люди идут на преступления», ‒ отметил он.

В прощальной речи он коснулся и судьбы Екатеринбурга. «Много событий происходит. «Иннопром» каждый год, выставка вооружений в Нижнем Тагиле тоже достойно проходила. Первые лица приезжали – Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, патриарх, кого здесь только не было! Но ни разу не было сбоев и нарушений. Последние два года система работала, я, даже уходя в отпуск, это видел. И вы даже не представляете, какой мощный будет экономический подъем, каким толчком будет, если победит заявка Екатеринбурга на «Экспо». Мы это почувствовали немного, когда готовились к чемпионату мира. Город преобразился. Конкуренты у нас серьезные, Осака и Баку, но будем надеяться, что Екатеринбург выиграет, и вы убедитесь, насколько это будет приятно», ‒ пожелал Бородин.

Несколько раз в своей речи он довольно эмоционально объяснял, что привязался к Уралу. «Регион стал для меня близок, восемь лет ‒ чуть меньше чем на Востоке работал. И в любой отпуск мне, конечно, хотелось к родителям съездить, посмотреть, как они живы и здоровы, чтобы пожили для себя, но было и желание вернуться, потому что тут единомышленники, которые верят в меня, ‒ сказал генерал. ‒ Со второго числа подписан указ. Я уже начальник главка по Воронежской области. Но моя часть сердца осталась здесь. Я всегда переживал за все события, которые происходили, никогда не отлынивал, не прятался, уходя в отпуск. По Ревде, когда сотрудник пострелял, я в отпуске был, но каждый день все десять дней в восемь утра уезжал и ночью возвращался. В этом меня сложно обвинить».

«Хотелось поблагодарить жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Вы стали земляками, где бы я ни был теперь. Я старался и делал все, чтобы меня никто не обвинил, что я работал спустя рукава. Спасибо за понимание, за поддержку, за выдержку. Уверен, что гарнизон Свердловской полиции справится со всеми задачами. Каждый из сотрудников будет дорожить тем, что он сотрудник. Я к вам с уважением отношусь и жалею, чтобы каждый добился определенной цели. Буду приезжать в отпуск, навещать главк. За эти годы он стал для меня... спасибо за поддержку и дай бог вам всего», ‒ эмоционально попрощался Михаил Бородин с бывшими подчиненными.

Отметим, что сейчас временно исполняющим обязанности начальника свердловского главка стал Петр Кривегин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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