Спустя шесть лет задержан убийца, жестоко расправившийся с четырнадцатилетней школьницей Олей Медведевой (ФОТО)

Публикации за 12.05.17

Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу школьницы Оли Медведевой. Жестокое убийство, поразившее даже бывалых оперативников, было совершено еще в 2011 году, за это время было проведено гигантское количество следственных действий. В то, что преступление будет раскрыто, уже мало кто верил. Сегодня подозреваемого заключили под стражу.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, задержанным оказался ранее не судимый местный житель по имени Андрей 1969 года рождения. «По характеру это замкнутый, необщительный гражданин, проживавший в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства, 10 мая, вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики. У сыщиков уголовного розыска есть основания полагать, что у подозреваемого может иметься склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном. В настоящее время задержанный проверяется на причастность к иным ранее совершенным особо тяжким преступлениям, он содержится под стражей. Заместитель председателя суда Ленинского района Екатеринбурга Александр Тараненко сегодня арестовал его. Мера наказания за подобные чудовищные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы», – сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что резонансное преступление, о котором идет речь, было совершено на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга осенью 2011 года. 18 сентября около 08.00 на школьном стадионе по улице Белореченской прохожие обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

«Даже повидавшие на своем веку много чего страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И все-таки профессионалы сыскного дела сумели его вычислить и изобличить. Для этого потребовалось не только уйма времени, большое количество задействованного личного состава, но и сложные и длительные всевозможные экспертизы и исследования, в том числе ДНК. На причастность к ЧП сыщиками ОВД были проверены алиби порядка 4,5 тысяч мужчин», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Первоначально по подозрению в убийстве была задержана мачеха убитой школьницы. Тогда СКР сообщал, что женщина дала признательные показания. По ее словам, мотив преступления – неприязненные отношения между ней и девочкой. Позже следователями рассматривалась и версия о том, что убийца мог иметь представление о современной криминалистике и медицине – поскольку тело девочки было расчленено так, что наводило мысли на знакомство убийцы с основами анатомии и хирургии. Вдобавок дерзость преступления, которое было совершено ночью – а останки убийца, словно шутя, оставил на дворе школы, где училась покойная, и отсутствие свидетелей давало почву для версий о том, что преступник имел представление о механизмах оперативно-розыскной деятельности. Свидетелей убийства найти не удалось – исследование биллинга входящих и исходящих звонков во время убийства в квадрате радиусом около полутора километров, которое проводило БСТМ ГУ МВД по Свердловской области, тоже не принесло видимых результатов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, подозреваемого задержали 10 мая, сегодня его заключили под стражу. Кроме того, в ближайшее время обвиняемый будет направлен для проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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