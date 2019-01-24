Глава «убойного отдела» свердловской полиции пошел на повышение (ФОТО)

В Свердловском гарнизоне полиции произошла важная кадровая рокировка.

Руководитель подразделения по раскрытию преступлений против личности, так называемого «убойного отдела», полковник полиции Алексей Искоренков переведен на вышестоящий пост – заместителя главы управления уголовного розыска регионального МВД. Об этом РИА «Новый День» сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

В органы внутренних дел Андрей Искоренков поступил в марте 1989 года. Начинал свою карьеру сыщика с группы по борьбе с карманными кражами в УМВД России по городу Екатеринбургу. «Убойный отдел» главка он возглавил вскоре после реформы, когда милицию переименовали в полицию, в 2011 году. При непосредственном участии Искоренкова раскрыты сотни тяжких и особо тяжких резонансных преступлений. Это и громкое убийство несовершеннолетней школьницы, и серия убийств и изнасилований под мостами в Екатеринбурге, ряд так называемых ритуальных убийств в Верхней Пышме, и многих других.

«Временно исполняющим обязанности руководителя «убойного отдела» назначен подполковник полиции Евгений Химич, тоже раскрывший много чудовищных по жестокости преступлений. Среди них убийство двух несовершеннолетних девочек, сопряженных с изнасилованием в Новой Ляле», – прокомментировал полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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