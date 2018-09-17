Следователи требуют у обвиняемого в жестоком убийстве 12-летней школьницы заканчивать знакомиться с уголовным делом

На этой неделе в Свердловском областном суде будет рассмотрено ходатайство следователей по делу об убийстве 12-летней школьницы Ольги Медведевой. Запрос в инстанцию связан с тем, что сторона обвинения слишком долго знакомится с материалами уголовного дела. Как уже писал «Новый День», их набралось больше 300 томов.

Как уточнили в пресс-службе облсуда, заседание назначено на 14:00 21 сентября, судья ‒ Ольга Дыбкова.

Напомним, СКР завершил расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве Ольги Медведевой еще осенью прошлого года. На трупе имелись множественные резаные раны и следы побоев, одежда была вспорота. У жертвы оказались отчленены наружные половые органы и молочные железы, перерезано горло. Поймать преступника по горячим следам не смогли. За любую информацию, которая помогла бы сыщикам, было объявлено вознаграждение в 1 млн рублей. Расследование уголовного дела взяли на контроль руководитель областного СК Валерий Задорин и глава СКР Александр Бастрыкин.

Раскрыть убийство удалось только спустя 5,5 лет. Изуродованное тело девочки нашли в 2011 году во дворе школы № 57 в Екатеринбурге. В совершении этих тяжких преступлений окончательное обвинение предъявлено 47-летнему, нигде не работающему местному жителю Андрею Черняеву. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Черняева вменяемым. Он отдавал себе отчет в своих действиях, осознавал их общественную опасность и будет отвечать за это в суде.

В общей сложности Черняеву предъявлено обвинение по 8 преступным эпизодам. По версии следствия, мужчина совершил преступления против половой свободы в отношении еще двух женщин. К счастью, они остались живы. На одну из них обвиняемый напал в 2001 году, на вторую – в 2008-м. Эти преступления не были ранее известны правоохранительным органам, их удалось раскрыть, в том числе, благодаря информации по делу в СМИ.

Помимо статей 131 и 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», Черняеву вменяется также кража и угроза убийством. При этом Черняев признался только в убийстве Ольги Медведевой, но следствие располагает убедительными данными о том, что расправиться со школьницей мужчина решил именно с целью скрыть изнасилование девочки.

Екатеринбург, служба информации

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