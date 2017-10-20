«В деле три жертвы». Убийца школьницы Ольги Медведевой оказался серийным насильником. Эксклюзив РИА «Новый День»

Следственный комитет завершил расследование резонансного уголовного дела об изнасиловании и убийстве школьницы Ольги Медведевой, чье изуродованное тело нашли в 2011 году во дворе школы № 57 в Екатеринбурге. В совершении этих тяжких преступлений окончательное обвинение предъявлено местному жителю Андрею Черняеву. При этом выяснилось, что на счету мужчины еще два нападения на женщин.

Как сообщил сегодня РИА «Новый День» руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев, во взаимодействии с полицией проделана огромная работа для установления всех обстоятельств преступлений Черняева, а также сбору и закреплению доказательственной базы. Проведены необходимые экспертизы. В частности, судебно-психиатрическая экспертиза признала Черняева вменяемым. Это означает, что он давал отчет в своих действиях, осознавал их общественную опасность и может отвечать за это в суде.

Что важно – в общей сложности Черняеву предъявлено обвинение по 8 преступным эпизодам. По версии следствия, наряду с Ольгой Медведевой мужчина совершил преступления против половой свободы в отношении еще двух женщин. К счастью, они остались живы. «На одну из них обвиняемый напал в 2001 году, на вторую – в 2008 году. Эти преступления не были ранее известны правоохранительным органам, их удалось раскрыть, в том числе, благодаря информации по делу в СМИ», – уточнил Мальцев.

Помимо статей 131 и 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», Черняеву вменяется также кража и угроза убийством. При этом Черняев признался только в убийстве Ольги Медведевой, но следствие располагает убедительными данными о том, что расправиться со школьницей мужчина решил именно с целью скрыть изнасилование девочки. Более того, Мальцев опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что перед преступлением Черняев и Медведева поссорились, и на этой почве произошла трагедия. Его главной целью было именно изнасилование.

Сейчас с материалами уголовного дела начали знакомиться потерпевшие, после них этим займется обвиняемый. Мальцев напомнил, что дело состоит из более 300 томов, и этот процесс может затянуться. Срок содержания под стражей Черняева истекает 18 ноября, и СКР будет выходить в суд с ходатайством о продлении ему меры пресечения.

Напомним, изуродованное тело 14-летней ученицы 8 класса обнаружили утром 18 сентября 2011 года прохожие на стадионе школы на улице Белореченской. Перед смертью ее изнасиловали. На трупе имелись множественные резаные раны и следы побоев, одежда была вспорота. У жертвы оказались отчленены наружные половые органы и молочные железы, перерезано горло. Поймать преступника по горячим следам не смогли. За любую информацию, которая помогла бы сыщикам, было объявлено вознаграждение в 1 млн рублей. Расследование уголовного дела взяли на контроль руководитель областного СК Валерий Задорин и глава СКР Александр Бастрыкин.

Раскрыть убийство удалось только спустя 5,5 лет. По обвинению в совершении зверского преступления задержали ранее не судимого 47-летнего Андрея Черняева, проживавшего рядом со школьным стадионом, на котором обнаружили тело девочки. По версии следствия, Черняев случайно встретил Медведеву во дворе школы.

Ранее в интервью РИА «Новый День» Мальцев отмечал, что мужчина вел замкнутый, нелюдимый образ жизни, постоянно уезжал из Екатеринбурга, когда-то работал геодезистом и электриком. «Трижды его квартира посещалась сотрудниками полиции в период расследования. Но в первый раз никто не открыл дверь, во второй раз там застали только мать и дядю задержанного. И только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100%. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в теле погибшей. Полиграф показал 100% его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан», – сообщил следователь.

Черняеву грозит пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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