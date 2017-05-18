К убийце школьницы Ольги Медведевой силовики приходили 3 раза (ФОТО) / Подробности расследования дела, раскрытого спустя 5,5 лет – в интервью со следователем

Публикации за 18.05.17

На прошлой неделе полиция и Следственный комитет сообщили о раскрытии резонансного убийства 14-летней школьницы Ольги Медведевой, совершенного 5,5 лет назад. По обвинению в совершении зверского преступления задержан ранее не судимый 47-летний Андрей Черняев, проживавший через два дома от школьного стадиона, на котором обнаружили тело девочки. О том, как удалось найти убийцу, и какие новейшие технологии применялись для раскрытия преступления, в интервью NDNews.ru рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

Фабула дела

Истерзанное тело 14-летней ученицы 8 класса обнаружили утром 18 сентября 2011 года прохожие на стадионе школы у дома по улице Белореченской, 25. Перед смертью ее изнасиловали. На теле ребенка были обнаружены множественные резаные раны и следы побоев, одежда была вспорота острым предметом, тело сильно изуродовано. По «горячим следам» поймать преступника не удалось. За любую информацию, которая помогла бы раскрыть преступление, все эти годы было объявлено вознаграждение в 1 млн рублей. Расследование уголовного дела было на контроле у руководителя областного СК Валерия Задорина и главы СКР Александра Бастрыкина.

– Сергей Федорович, журналисты поначалу часто интересовались подробностями расследования, но из года в год получали стандартный ответ: «следствие идет, ничего нового сообщить не можем». Со временем мы бросили попытки выяснить хоть что-то по убийству. Казалось, что это – типичный «глухарь». Вы приступили к расследованию дела в январе 2016 года, в каком виде оно досталось вам?

– Мне досталось уголовное дело объемом около 100 томов, сейчас в нем – более 350 томов. Это, без преувеличения – колоссальная работа. Были допрошены более 4,5 тысяч свидетелей, в целом во время обходов дворов и квартир мы пообщались с более чем 7 тысячами жителей. Кроме того, за это время проверено более 3 тысяч генетических профилей, проведено свыше 1 тысячи разных экспертиз.

Я стал седьмым руководителем следственно-оперативной группы. При мне версии кардинально не менялись, только переставлялись акценты, корректировалась методика их отработки.

– Сколько было подозреваемых в самом начале?

– Пока дело бесфигурантно, подозреваемым можно назвать каждого приходящего на допрос к следователю. С начала расследования приоритетно проверялось ближайшее окружение девочки, ее родственники. Была также версия о том, что преступление совершено психически больным человеком или тем, кто имеет склонность к подобным деяниям и, возможно, был осужден за это.

Погибшая, на удивление, имела очень широкий круг общения – более 400 человек, с которыми она поддерживала отношения, созванивалась, общалась во дворе. Все они проверялись.

Вместе с тем, на основе детализации звонков мы вышли на двух взрослых мужчин, которые к тому же игнорировали вызовы к следователю. Оказалось, что один давно переехал в столицу и связывался он на самом деле с матерью погибшей. Второй давно потерял сим-карту, и ей пользовалась знакомая Медведевой.

Подозревался также еще один мужчина, его номер был отмечен в Калужской области, где было совершено аналогичное преступление против женщины. Но потом и он был исключен, так как наши коллеги нашли реального убийцу в Калуге, который не имел отношения к нашей истории.

При этом велся своеобразный «черный список» лиц, умышленно уклонявшихся от вызова к следователю. Волей-неволей каждый из них мог оказаться на подозрении. Вообще в поле нашего зрения попали все лица, привлекавшиеся в России по аналогичным преступлениям, где имелись множественные колото-резаные раны и отчленения органов у жертв.

– Получается, один из основных акцентов делался на биллинг?

– Да, основная сложность была в том, что преступление было совершено в ночное время, в условиях неочевидности. Очевидцев не было. Более того, всю ночь шел дождь и к утру уничтожил почти все следы. Но среди доказательств есть и другая техническая информация. Вместе с тем, в ходе следствия было проведено несколько осмотров места, где нашли тело девочки, и сектор постоянно расширялся. Применялись служебно-розыскные собаки и криминалистические средства. Мы взяли там всё, что было можно: все окурки со стадиона и прилегающей территории, а также бутылки, банки, жвачки. В общем, всё, что могло содержать следы преступника или очевидца.

– В самом начале расследования дела была задержана 43-летняя мачеха школьницы Наталья Петухова, она дала признательные показания. Но через несколько дней женщину отпустили, сняв с нее все подозрения. Почему? И чем можно объяснить такое поведение мачехи?

– Имелась информация о том, что потерпевшая от друзей ночью пошла к мачехе, сожительнице отца, которая вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным, применяла насилие. В связи с этим женщину и проверяли. Она была доставлена на допрос в состоянии алкогольной ремиссии, дала противоречивые и непоследовательные показания, которые не нашли своего подтверждения. Поэтому тогда следователь принял решение о прекращении ее уголовного преследования.

– Как вы вышли на Андрея Черняева?

– Это был один из многочисленных персонажей, в отношении которого проводились проверочные мероприятия во время обходов квартир. Он вел замкнутый, нелюдимый образ жизни, постоянно уезжал из Екатеринбурга. Трижды его квартира посещалась сотрудниками полиции в период расследования. Но в первый раз никто не открыл дверь, во второй раз там застали только мать и дядю задержанного. И только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100%. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в утробе погибшей. Полиграф показал 100% его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан.

– Как можно охарактеризовать Черняева, какая у него биография?

– Он человек замкнутый, нелюдимый. Когда-то работал геодезистом, служил в армии. Поступал в высшее военное училище и один из вузов Свердловска, оба не окончил. С 2003 года зарегистрирован в качестве ИП, но фактически, как сам поясняет, не работал, сидел на шее у матери-пенсионерки. При этом Черняев ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

– Он был знаком с Ольгой Медведевой?

– На сегодняшний день преступление видится ситуационным, встреча была роковой. Он сам заявляет, что не был знаком с девочкой. Подробнее о событиях роковой ночи ничего сказать не могу. Озвучу лишь, что встретил он ее на улице, во дворе школы.

– Перед смертью школьница была изнасилована и изрезана, о каких повреждениях идет речь?

– Ранее уже озвучивалась эта информация – были отчленены молочные железы и наружные половые органы. Множественные колото-резаные ранения. Циничный, холодно спланированный ли это шаг для сокрытия изнасилования или это проявление маниакального садизма – должна сказать стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

– Андрей Черняев признал вину в убийстве и изнасиловании Медведевой?

– Обвинение им признано, по ходатайству об аресте он пояснил, что является плохим человеком, ему надо в тюрьму. При этом он признает вину по убийству, но не по эпизоду изнасилования. На вопросы отвечает достаточно подробно. Им даны признательные показания с формулировкой, что он раскаялся. Но нужно дождаться результатов судебно-психиатрической экспертизы. Также он заявляет, что ни с кем не делился информацией о совершенном преступлении.

– Будь у Медведевой другое окружение, благополучная семья, можно предполагать, что убийства бы не было?

– Безусловно, при должном контроле можно было бы такого избежать. Она же шла к мачехе в тот роковой день после трех часов ночи. Подростков, кто сидел в районе места убийства тогда, привлекли за распитие спиртного, а их родителей оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

– Как семья убитой школьницы отреагировала на задержание вероятного убийцы?

– Со стороны матери девочки – одобрение, поддержка и уверенность, что мы на правильном пути. Намерение требовать максимально жесткого наказания. Насчет отца затрудняюсь ответить. Там у них сложные отношения. Поэтому по делу потерпевшей признана только мать девочки.

– И все-таки, Сергей Федорович… Если бы не удалось добыть нужного материала для ДНК-анализа, не удалось бы найти убийцу?

– Сложно так рассуждать. В любом случае, всё от нас зависящее мы бы предпринимали. Но понадобилось бы больше времени. Рано или поздно задержанный сейчас мужчина попал бы в перечень проверяемых лиц.

– Какие еще новейшие технологии применялись для раскрытия преступления?

– Это и криминалистический свет для обнаружения следов и спецсредства для выявления белка. Кроме того, мы применили новацию. Собрали команду из экспертов – медиков и специалистов в сфере 3D-анимации и математики. Результатом стало создание электронной 3D-модели, которая отображает механизм нанесения повреждений школьнице. Всего было нанесено более 40 ударов колото-режущим предметом. Здесь учтены и глубина проникновения лезвия, вектор и угол нанесения ударов.

– Озвучивалось, что попутно были раскрыты другие преступления. Какие?

– Могу привести в пример одно дело, по которому состоялся суд. Следователями СКР был выявлен и получил уголовно-правовую оценку факт совершения насильственных действий сексуального характера в отношении ученицы школы, на территории которой было совершено зверское убийство Медведевой. На данный момент изобличенный преступник уже осужден и отбывает реальное лишение свободы, назначенное ему по приговору суда. В данном случае помог не ДНК-анализ, а показания свидетелей.

– Какие сейчас проводятся следственные мероприятия по делу Черняева?

– Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с изнасилованием»). В совокупности данные статьи предусматривают пожизненное лишение свободы. Ленинский райсуд Екатеринбурга на основании ходатайства следствия отправил обвиняемого до 9 июля текущего года под стражу.

Сейчас задержанного проверяют на причастность к иным ранее совершенным особо тяжким преступлениям, скоро он будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна определить его вменяемость и наличие или отсутствие психиатрических заболеваний.

Продолжается работа по сбору доказательств, направленных на подтверждение причастности обвиняемого к изнасилованию и убийству девочки. Расследование, по предварительным данным, завершится ближе к концу года. А уж о судебном процессе можно говорить только лишь в привязке к 2018 году.

– Можно ли говорить о каких-то недоработках, допущенных вашими предшественниками?

– Это было бы некорректно. И до меня была выполнена колоссальная работа. И я выполнил все, что смог.

P.S. Без ответа следователя остался вопрос о том, что погибшая, по некоторым данным, являлась носителем ВИЧ-инфекции. Эта информация является конфиденциальной, к тому же речь идет о подростке. Также следствие пока не раскрывает сведения об орудии убийства.

СУ СКР обратился с просьбой ко всем, кто может что-либо сообщить об иных возможных противоправных деяниях данного мужчины, звонить в следственное управление СК России по Свердловской области по тел.: в Екатеринбурге: 8(343)297-71-61.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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