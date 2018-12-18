Как проходит суд над обвиняемым в убийстве 14-летней школьницы. Подробности от адвоката

В Екатеринбурге продолжается суд над Андреем Черняевым, которого обвиняют в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы Оли М. «Новому Дню» стало известно о некоторых подробностях процесса. Он стартовал в начале ноября, но, несмотря на то, что идет достаточно быстро, продлится не меньше трех месяцев ‒ это связано с огромным объемом материалов дела, насчитывающего больше 300 томов.

С 11 декабря подсудимому запрещено присутствовать в зале суда до стадии дополнения к судебному следствию. Такое решение было принято после того, как на одном из заседаний Черняев стал громко возмущаться, не давал говорить гособвинителю и судье. Недовольство подсудимого вызвало то, что ему не дали ознакомиться с материалами дела. За десять месяцев Черняев смог прочитать 93 тома из 304. Как сообщил «Новому Дню» представитель защиты, левый глаз у мужчины не видит из-за отслойки сетчатки, на правом – миопатический астигматизм. Черняев читал одним глазом, затем его ограничили в сроке ознакомления с делом и начали показывать материалы через систему видеодокументов. «Черняев сидел в клетке в помещении ИК-2, функционирующем в режиме следственного изолятора, и смотрел на экран телевизора, который расположен в четырех метрах от него. Конечно, ему ничего не было видно. Мной было подано ходатайство с просьбой предоставить возможность подзащитному продолжить знакомиться с бумажной версией дела, однако судья Ладин его не удовлетворил», ‒ рассказал адвокат Дмитрий Абдуллин.

По словам защитника, дело никак нельзя назвать простым. В частности, в связи с недостаточностью генетического материала, обнаруженного в теле убитой девочки, с самого начала нельзя было однозначно сказать, кто конкретно является убийцей и насильником. Круг потенциальных преступников составлял десятки тысяч человек. Напомним, в ходе расследования многих мужчин, проживающих на территории Юго-Западного района Екатеринбурга, в добровольно-принудительном порядке попросили сдать ДНК-анализ. Гаплотипы некоторых даже оказались максимально схожи с гаплотипом убийцы, однако они остались вне подозрений. Задержали только Черняева ‒ якобы он сам написал явку с повинной.

Согласно его показаниям, ночью он встретил на улице незнакомую ему девочку. Она его оскорбила, он рассердился и не помнит, как убил ее и бросил тело на спортивной площадке у школы, где училась Оля М. «На одежде убитой и на самом теле почти не было крови, несмотря на очень тяжелые причиненные повреждения. Что в принципе невозможно, даже если всю ночь лил дождь. Как минимум место обнаружения трупа не совпадает с местом совершения преступления», ‒ говорит адвокат, намекая на распространенную практику получения нужных признательных показаний. По словам защитника, на лице, шее и предплечье Черняева 11 декабря были заметны гематомы.

Сейчас подсудимый продолжает настаивать на своей невиновности. Еще в начале ноября он заявил, что уголовное дело против него сфабриковано. «Ко мне приходят какие-то непонятные адвокаты и начинают со мной торговаться от каких-то известных людей, что я там что-то по старой работе должен рассказать, и тогда будет полностью улажено это дело. Но я хочу предупредить журналистов, что у меня остались мои знакомые старые военные журналисты, и обо всем беззаконии, которое творится здесь, я буду выпускать в интернет, связь у меня с волей есть, на иностранные сервера, чтобы потом это все не было закрыто и забито. Я в глаза не видел [этой девочки] ‒ просил, вы мне хоть покажите фотографию, кого я там убил. Фотографию трупа я видел. Сфабриковано дело следственным комитетом. Я вообще тут ни при чем», ‒ говорил он.

Напомним, Андрей Черняев был задержан спустя 5,5 лет после того, как в Екатеринбурге было совершено зверское убийство 14-летней школьницы. Истерзанное тело девочки было обнаружено на школьном стадионе. Расследование продолжалось все эти годы, следователи проверили более 400 человек. На начальном этапе под подозрением оказались даже близкие школьницы.

В мае 2017 года следователи рассказали, как им удалось выйти на Андрея Черняева. Как пояснили тогда в ведомстве, мужчина вел замкнутый образ жизни и регулярно уезжал из Екатеринбурга. «Только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100%. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в утробе погибшей. Полиграф показал 100% его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан», – рассказал тогда «Новому Дню» руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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