Подозреваемому в убийстве 14-летней школьницы на следующей неделе вынесут приговор

В Екатеринбурге завершается рассмотрение громкого дела об убийстве 14-летней школьницы Оли М. В суде уже прошли прения сторон. Кроме того, обвиняемому Черняеву предоставили возможность выступить с последним словом, от которой он, по сути, отказался. По его словам, он не намерен участвовать в процессе, поскольку до сих пор не ознакомлен с делом, по которому его обвиняют.

По данным областной прокуратуры, подсудимому инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием», ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью», ч. 2 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находившейся при потерпевшей».

По версии следствия, помимо школьницы от рук мужчины пострадали еще две женщины. По данным прокуратуры, в 1999-2000 годах Черняев угрожал убийством своей родственнице. А в апреле 2001 года обвиняемый изнасиловал ее с особой жестокостью и угрожал, что сбросит женщину с балкона, либо обольет кислотой.

Второй эпизод произошел 26 июня 2008 года. Той ночью Черняев познакомился с девушкой, привел ее домой. А под конец встречи мужчина изнасиловал ее и похитил некоторые вещи.

Утром 18 сентября 2011 года в Екатеринбурге на стадионе школы №57 было найдено истерзанное тело 14-летней девочки. По версии следствия, обвиняемый Черняев встретил ранее не знакомую ему Олю М. По данным гособвинителя, мужчина напал на нее и приставил нож к левому углу рта. После мужчина изнасиловал подростка, а затем нанес не менее 41 удара ножом по телу школьницы.

По итогам прений сторон гособвинитель попросил назначить Черняеву наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее корреспондент РИА «Новый День» связался с адвокатом по назначению Черняева. По словам защитника обвиняемого, в связи с недостаточностью генетического материала, обнаруженного в теле убитой девочки, с самого начала нельзя было однозначно сказать, кто конкретно является убийцей и насильником. Круг потенциальных преступников составлял десятки тысяч человек. Кроме того, по словам Дмитрия Абдуллина, складывается впечатление, что убийство 14-летней девочки происходило за пределами стадиона. «На одежде убитой и на самом теле почти не было крови, несмотря на очень тяжелые причиненные повреждения. Что в принципе невозможно, даже если всю ночь лил дождь. Как минимум место обнаружения трупа не совпадает с местом совершения преступления», ‒ считает адвокат, намекая на распространенную практику получения нужных признательных показаний. По словам защитника, на лице, шее и предплечье Черняева 11 декабря были заметны гематомы. Он также отмечает, что две пострадавшие женщины, о которых идет речь в двух других обвинениях, были найдены и опрошены уже после задержания Черняева.

Заявление Черняева в суде

Напомним, Черняев задержан спустя пять с половиной лет после того, как было совершено зверское убийство Оли М. Во время расследования были проверены более 400 человек. В самом начале под подозрением были даже близкие школьницы.

В мае 2017 года следователи рассказали, как им удалось выйти на Черняева. Как рассказали тогда в ведомстве, мужчина вел замкнутый образ жизни и регулярно уезжал из Екатеринбурга. «И только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100%. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в утробе погибшей. Полиграф показал 100% его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан», – рассказал тогда «Новому Дню» руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев. Черняеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО на время следствия. Накануне Черняев попросил своего адвоката не давать оценку доказательствам, представленным прокуратурой. «Суд так и не слышал позицию моего подзащитного, поскольку он отказывается давать показания в знак протеста, – сообщил «Новому Дню» адвокат Дмитрий Абдуллин. – Для того чтобы Черняев смог реализовать свое право на защиту, он должен быть ознакомлен с материалами дела и высказать свою позицию по предъявленному обвинению».

30 января в 11 часов в Свердловском областном суде Андрею Черняеву будет вынесен приговор.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.01.19

Центральный стадион смог заработать 37 млн рублей. Его содержание обходится в 230 млн. / Александр Ковальчик приступил к исполнению обязанностей первого вице-мэра. / Женщине, которую спасли в северных лесах, ампутировали стопы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»