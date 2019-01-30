В Екатеринбурге суд вынесет приговор по резонансному делу об убийстве 14-летней школьницы

Сегодня Свердловский областной суд огласит приговор подсудимому Андрею Черняеву, который обвиняется в убийстве 14-летней школьницы Ольги М. Растерзанное тело девочки нашли утром 18 сентября 2011 года на стадионе 57-й школы. Как полагает следствие, Черняев не был знаком с Ольгой, он напал на нее, изнасиловал, приставив ко рту нож, а после убил. Судебная экспертиза показала, что он нанес ей не меньше 40 ударов лезвием.

После убийства маньяк скрылся ‒ сначала прятался в саду, а потом у знакомых в Нижнем Тагиле. «Так он пытался сформировать себе алиби», ‒ пояснили в СКР.

Поиски возможного убийцы шли несколько лет. За это время следователи и сотрудники полиции допросили и опросили 4 тысячи человек, было проведено 500 судебных экспертиз. Лишь в мае 2017-го удалось установить и задержать подозреваемого. «В марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100%. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в утробе погибшей. Полиграф показал 100% его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан», – рассказывал «Новому Дню» руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

Первоначально Черняев признал свою вину, однако после ‒ уже в суде ‒ начал отказываться от своих слов. Ранее корреспондент РИА «Новый День» связался с адвокатом по назначению Черняева. По словам защитника, в связи с недостаточностью генетического материала, обнаруженного в теле убитой девочки, с самого начала нельзя было однозначно сказать, кто конкретно является убийцей и насильником. Круг потенциальных преступников составлял десятки тысяч человек. Кроме того, по словам Дмитрия Абдуллина, складывается впечатление, что убийство 14-летней девочки происходило за пределами стадиона. «На одежде убитой и на самом теле почти не было крови, несмотря на очень тяжелые причиненные повреждения. Что в принципе невозможно, даже если всю ночь лил дождь. Как минимум место обнаружения трупа не совпадает с местом совершения преступления», ‒ говорил адвокат, намекая на распространенную практику получения нужных признательных показаний. По словам защитника, на лице, шее и предплечье Черняева 11 декабря были заметны гематомы. Он также отмечает, что две пострадавшие женщины, о которых идет речь в двух других обвинениях, были найдены и опрошены уже после задержания Черняева.

По данным облпрокуратуры, подсудимому инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием», ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью», ч. 2 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находившейся при потерпевшей».

По версии следствия, помимо школьницы от рук мужчины пострадали еще две женщины. По данным прокуратуры, в 1999-2000 годах Черняев угрожал убийством своей родственнице. А в апреле 2001 года обвиняемый изнасиловал ее с особой жестокостью и угрожал, что сбросит с балкона, либо обольет кислотой.

Второй эпизод произошел 26 июня 2008 года. Той ночью Черняев познакомился с девушкой, привел ее домой. А под конец встречи мужчина изнасиловал ее и похитил некоторые вещи.

Добавим, что по итогам прений сторон гособвинитель попросил назначить Черняеву наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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