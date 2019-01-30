«Начнется гражданская война, за все ответите», – обвиняемого по делу об убийстве школьницы удалили из зала суда

В Свердловском областном суде начали зачитывать приговор обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы Ольги М. Андрею Черняеву, на счету которого, как полагает следствие, еще несколько преступлений.

Самого его удалили из зала за его поведение. «Привет жидовскому суду. Слышишь меня, ***? ***поганые! Начнется гражданская война, за все ответите, ***», – выкрикнул он, заявив, что с материалами не знаком.

Кроме того, как передает корреспондент «Нового Дня» из зала суда, на оглашение приговора пришла экс-супруга Черняева. Она сделала заявление для журналистов. «Он и меня насиловал после развода», ‒ заявила она. Женщина рассказала, что жила в страхе перед Черняевым.

Бывшая супруга Андрея Черняева

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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