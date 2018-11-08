Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы выступил с заявлением в суде (ВИДЕО, ЭКСКЛЮЗИВ)

Сегодня в Свердловском областном суде состоялось заседание по продлению меры пресечения Андрею Черняеву, которого следствие подозревает в убийстве 14-летней школьницы Оли М. Обвиняемый воспользовался присутствием прессы и сделал несколько заявлений. В основном он утверждал, что дело против него сфабриковано. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Заявление подозреваемого в убийстве школьницы

Заседание по продлению меры пресечения Черняеву проходит в закрытом режиме. Журналистов запускают в зал суда на несколько минут до начала процесса. При виде представителей СМИ обвиняемый тут же заявил, что дело против него было сфабриковано, он не убийца и погибшую девочку не знал. По словам мужчины, он видел лишь фотографию трупа. При этом, Черняев успел сделать несколько нелестных замечаний в адрес погибшей, по поводу ее образа жизни и привычек.

Дата судебного процесса по делу об убийстве школьницы пока не назначена. Уголовное дело составляет около 300 томов.

Напомним, Андрей Черняев был задержан спустя 5,5 лет после того, как в Екатеринбурге было совершено зверское убийство 14-летней школьницы. Истерзанное тело девочки было обнаружено на школьном стадионе. Расследование продолжалось все эти годы, следователи проверили более 400 человек. На начальном этапе под подозрением оказались даже близкие школьницы.

В мае 2017 года следователи рассказали, как им удалось выйти на Андрея Черняева. Как рассказали тогда в ведомстве, мужчина вел замкнутый образ жизни и регулярно уезжал из Екатеринбурга. «И только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100%. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в утробе погибшей. Полиграф показал 100% его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан», – рассказал тогда «Новому Дню» руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев. Черняеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО на время следствия.

Само дело было направлено в суд в этом году 24-го октября. На данный момент в Свердловском областном суде продолжают рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Андрею Черняеву.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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