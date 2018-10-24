В Екатеринбурге отправлено в суд дело о жестоком убийстве 14-летней школьницы – обвиняемому грозит пожизненное

В Екатеринбурге направлено в суд дело о жестоком убийстве 14-летней девочки, которое произошло семь лет назад на Юго-Западе. Речь идет об Ольге М., чье тело было найдено на стадионе школы № 57. Ночью 18 сентября 2011 года Андрей Ч. напал на девочку на территории этой школы, приставил к лицу нож, изнасиловал, а после убил. Он нанес ребенку 41 удар ножом, фактически расчленив тело, и скрылся. Школьницу обнаружили местные жители рано утром.

На поиски преступника у силовиков ушло почти шесть лет. «Это был один из многочисленных персонажей, в отношении которого проводились проверочные мероприятия во время обходов квартир. Он вел замкнутый, нелюдимый образ жизни, постоянно уезжал из Екатеринбурга. Трижды его квартира посещалась сотрудниками полиции в период расследования. Но в первый раз никто не открыл дверь, во второй раз там застали только мать и дядю задержанного. И только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100 %. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что его ДНК совпала с тем, что было найдено в утробе погибшей. Полиграф показал стопроцентную его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан», – ранее рассказывал в интервью нашему агентству руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

На школьный стадион, где была убита Оля М., мама девочки регулярно приносит цветы и свечи. Общаться с журналистами она отказалась, но соседи женщины рассказали «Новому Дню», что она постоянно ездит на кладбище к дочери, которой в этом году мог бы исполниться уже 21 год.

Надо отметить, в ходе следствия выяснилось, что Андрей Ч. замешан и в других преступлениях. Так, в апреле 2001 года обвиняемый изнасиловал свою родственницу с особой жестокостью. «Он глумился над ней и угрожая, что сбросит ее с балкона квартиры или обольет кислотой», ‒ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также летом 2008 года он познакомился с девушкой, которую привел в свою квартиру. «Вопреки ее воле он совершил ряд преступлений против половой свободы, также похитив у нее имущество», ‒ добавили в ведомстве.

Сегодня заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего Андрея Ч. Он обвиняется в преступлениях по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием»), ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью»), ч. 2 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью»), ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находившейся при потерпевшей»).

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Заключение экспертов показало, что обвиняемый не страдал психическим расстройством, которое «лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Обвиняемому грозит пожизненное.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.18

Тревожная кнопка и уроки ОБЖ – как школы защитят детей от Колумбайна и Керчи (ВИДЕО). / Носов анонсировал прямые рейсы из Екатеринбурга в Магадан. / На Эльмаше снова валит черный дым от гигантских баков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»