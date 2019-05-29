Жителей Екатеринбурга вызывают на опросы в полицию по делу об убийстве двух девушек на Уктусе, которое было совершено неизвестным в августе 2018 года. Инцидент произошел вечером в субботу, 25 августа на территории горнолыжного комплекса. Девушки сидели на скамейке, к ним подошел мужчина, завязался разговор. Беседа длилась около 40 минут, после чего он достал пистолет, предположительно, пневматический и расстрелял обеих. Одна из жертв скончалась до приезда скорой, вторая – спустя несколько дней в реанимации больницы № 24. Убийца до сих пор не найден, несмотря на то, что убийство попало в объективы камер видеонаблюдения, однако из-за темноты рассмотреть черты лица нападавшего невозможно.

Более полутора лет уголовное дело, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», остается бесфигурантным. Вместе с тем, сразу две читательницы «Нового Дня», которые живут в Екатеринбурге, рассказали, что на днях их вызывали на опрос в городское УМВД на Фрунзе, 74. Одна из опрошенных живет на пересечении улиц Самолетной и Щербакова, и ее телефон попал в радиус биллинга, другая – как выяснилось в ходе беседы с правоохранителями – проезжала по Уктусу на машине и в тот момент говорила по сотовому. В СУ СК сообщили, что новой информации по этому резонансному делу нет.

Напомним, что с помощью биллинга входящих и исходящих звонков в квадрате радиусом около полутора километров пытались раскрыть другое громкое убийство – школьницы Оли М. Однако метод не принес видимых результатов, напавшего на нее нашли во время поквартирного обхода, причем с третьего раза – в первый раз никто не открыл дверь, во второй раз там застали только мать и дядю Андрея Черняева, позднее признанного виновным в убийстве девочки, и только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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