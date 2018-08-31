Перед выстрелами убийца разговаривал с девочками минут 40. Подробности стрельбы на Уктусе

Екатеринбург, Август 31 (Новый День, служба информации) ‒ В Екатеринбурге продолжается расследование стрельбы на Уктусе. Напомним, в воскресенье там были найдены две девушки, Ксения и Наталья. Первая была мертва, вторая ‒ в критическом состоянии, она до сих пор находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь. Ксению проводили в последний путь вчера.

Никаких официальных данных ни полиция, ни следствие не дают, однако, по информации «Нового Дня», убийство было совершено около 22:45 в субботу, 25 августа. Девушки сидели на скамейке, пили вино и ели пиццу. Мимо них пробежал мужчина с налобным фонариком. Однако по какой-то причине он вернулся к девушкам, и они начали разговаривать.

Беседа длилась около 40 минут, после чего мужчина достал пистолет, предположительно, пневматический, и выстрелил в обеих практически в упор. Затем убийца оттащил девушек в сторону и убежал. Все происходившее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фуникулере горнолыжного комплекса «Уктус».

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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