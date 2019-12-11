Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе привезли в суд (ФОТО)

В Ленинском районном суде стартовало заседание, на котором подозреваемому в убийстве двух девушек на Уктусе Алексею Александрову изберут меру пресечения. Следователи настаивают на аресте.

В суде сегодня собрались десятки СМИ. На процесс пришли родители одной из погибших девушек. Как передает корреспондент «Нового Дня», подозреваемого только что привезли в суд, и до начала заседания с ним недолго удалось пообщаться. Он говорит, что в преступлении раскаивается, но мотивы не раскрыл – «долго объяснять». «Вы мою дочь убили, лицо изуродовали, что вы сделали!» – высказалась мама погибшей Ксении Солтановой.

Александров также успел рассказать, что состоит на учете у психиатра.

Следователи выступили с ходатайством о закрытии процесса по избранию меры пресечения от СМИ, журналистов пустят только на оглашение решения.

Напомним, Александрова задержали вечером 9 декабря, вчера, 10 декабря, на Уктусе прошел следственный эксперимент с участием подозреваемого в убийстве. В полиции рассказали, что им удалось выйти на Алексея после того, как стало известно, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35 – из такого же типа оружия убили и девушек на Уктусе. Мужчина решил признаться в убийстве после того, как не смог пройти тестирование на полиграфе. Кроме того, в видео, которое обнародовали правоохранители, он говорит, что ни о чем с женщинами не разговаривал – а ранее сообщалось, что стрелок сначала поговорил с будущими жертвами.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Светлана Загороднева

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