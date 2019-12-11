Подозреваемый в убийстве сотрудник оборонного завода признался, что состоит на учете у психиатра

Алексей Александров, которого подозревают в убийстве двух девушек на Уктусе, сегодня в суде рассказал, что состоит на учете у психиатра. Такое заявление он сделал на процессе по избранию меры пресечения, и добавил, что на учете состоит только у психиатра, не у нарколога.

При этом Александров работает инженером-конструктором второй категории на машиностроительном заводе им. Калинина (ЗИК), это предприятие оборонной отрасли, выпускающее системы ПВО. Для такой сферы обязательны проверки сотрудников службой безопасности.

В отделе по связям с общественностью завода им. Калинина отказались отвечать на вопросы о том, как человек с психическими проблемами мог трудоустроиться и проходил ли он вообще проверку. Представитель ЗИКа заявила, что комментировать ситуацию с Александровым будут только по официальному запросу. Мы опубликуем ответы, как только они будут получены.

Добавим, у подозреваемого в убийстве нашли арсенал пневматического оружия. В ходе допроса он пояснял силовикам, что заранее готовился к убийству на Уктусе, изучал местность, но девушек выбрал случайно, это мог быть и кто-то другой. Сегодня в Ленинском районном суде избирают меру пресечения задержанному, следователи запросили арест.

Екатеринбург, служба информации

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