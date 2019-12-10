Предполагаемого убийцу девушек с Уктуса проверили на полиграфе. Подробности

Свердловские следователи отчитались о том, что вместе с полицейскими раскрыли двойное убийство на Уктусе, которое произошло в августе прошлого года. Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев подтвердил, что поймали предполагаемого преступника вчера.

Задержанный – 34-летней екатеринбуржец по имени Алексей, работающий инженером на одном из местных предприятий. «Он был задержан в ходе спецоперации – мужчина в тот момент направлялся на работу на один из местных заводов. Брали его, когда он выходил из подъезда дома, где он проживает с супругой и трехлетним сыном. Принимали жестко, поэтому сопротивление оказать он не успел. На первоначальном этапе на все задаваемые вопросы он говорил: «Затрудняюсь ответить», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уточнив, что к задержанию привлекали бойцов Росгвардии.

Позднее мужчина давал показания на полиграфе, и силовики получили подробное признание и картину убийства. Также в полиции рассказали, что им удалось выйти на Алексея после того, как им стало известно, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35 – из такого же типа оружия убили и девушек на Уктусе.

«По предварительным сведениям, к стрельбе по людям злоумышленник начал тщательно готовиться примерно за месяц до ЧП. Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело. К месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал ствол, производил съемку территории при помощи квадрокоптера. В настоящее время сотрудники угрозыска проверяют его на причастность к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным ранее в регионе. В его жилище полицейские обнаружили много чего не только криминального, но, мягко говоря, странного. Все это сейчас анализируется и обобщается, чтобы установить точный мотив произошедшего. Один миллион рублей, который ГУ МВД России по Свердловской области обещало в качестве вознаграждения за реальную помощь общественности в раскрытии этого резонансного дела, останется в бюджете государства», – добавил Горелых.

В пресс-службе областного следственного управления СКР уточнили, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. «Также подозреваемый будет направлен для проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы с целью определения вменяемости, а также наличия или отсутствия у него психических заболеваний», – сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что запечатленный на ранее транслировавшейся видеозаписи с камер наблюдения мужчина, который за сутки до преступления находился в районе происшествия, не имеет отношения к этому убийству.

Напомним, утром 26 августа 2018 года на учебном склоне горы Уктус на улице Зимней были найдены две девушки с огнестрельными ранениями. Убийство попало в объективы камер наблюдения, неизвестный расстрелял девушек в упор, одна из жертв погибла на месте, вторая скончалась через неделю в больнице.

Как писал «Новый День», первоначально предполагалось, что убийца о чем-то долго с ними разговаривал, однако правоохранителей сбил с толку неверный ракурс одной из камер видеонаблюдения, которая записала все происходившее той ночью. «Казалось, что он разговаривает с ними, но с другого ракурса стало видно, что он как будто выбирал место, откуда выстрелить», – рассказывал «Новому Дню» осведомленный источник в следствии.

Также во время эксперимента выяснилось, что на убийце не было налобного фонарика, как это предполагалось сначала. Скорее всего, это был или инфракрасный прицел, или прибор ночного видения. Что указывает на то, что мужчина заранее планировал преступление. Об этом сообщили «Новому Дню» и в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Отметим, что уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» расследует Первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области. В октябре глава СКР Александр Бастрыкин дал своим подчиненным месяц на то, чтобы найти убийцу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.19

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