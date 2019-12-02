Полиция пообещала миллион за помощь в поимке убийцы двух девушек на Уктусе (ФОТО)

Следственный комитет и полиция до сих пор не нашли убийцу двух девушек на Уктусе, за информацию о нем ГУ МВД России по Свердловской области объявило вознаграждение – миллион рублей. Напомним, на горнолыжном комплексе в конце августа прошлого года были найдены две екатеринбурженки. Убийство попало в объективы камер наблюдения, неизвестный расстрелял девушек в упор, одна из жертв погибла на месте, вторая скончалась через неделю в больнице.

Как писал «Новый День», первоначально предполагалось, что убийца о чем-то долго с ними разговаривал, однако правоохранителей сбил с толку неверный ракурс одной из камер видеонаблюдения, которая записала все происходившее той ночью. «Казалось, что он разговаривает с ними, но с другого ракурса стало видно, что он как будто выбирал место, откуда выстрелить», – рассказал «Новому Дню» осведомленный источник в следствии.

Также во время эксперимента выяснилось, что на убийце не было налобного фонарика, как это предполагалось первоначально. Скорее всего, это был или инфракрасный прицел, или прибор ночного видения, а значит, мужчина заранее планировал преступление. Об этом сообщили «Новому Дню» и в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «На записях камер видеонаблюдения в районе места преступления запечатлен неизвестный молодой человек, который за сутки до совершения преступления, днем 24 августа 2018 года, находился в районе происшествия. В связи с рядом установленных обстоятельств данный гражданин является лицом, представляющим интерес для следственных органов. Следствие СКР по Свердловской области обращается к СМИ и общественности оказать содействие в установлении личности указанного мужчины, и также на условиях конфиденциальности сообщить всю имеющуюся информацию по вышеуказанным номерам телефонов», – сообщили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Свердловской области пообещали, что на вознаграждение может рассчитывать тот, кто поможет установить личность убийцы. «За информацию, которая окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого в совершении убийства, областной полицейский главк гарантирует денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Конфиденциальность гарантируется», – сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Отметим, уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» расследует Первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин дал своим подчиненным месяц на то, чтобы найти убийцу – этот срок уже вышел.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или о подозреваемом, просят звонить руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СКР Сергею Федоровичу Мальцеву по номеру: +7(343)297-72-17 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: +7(343)358-71-61.

Екатеринбург, Елена Сычева

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