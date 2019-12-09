Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе

Появилась информация о задержании подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Как сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на собственные источники, им оказался 34-летний местный житель. Напомним, 2 декабря Следственный комитет и полиция объявили вознаграждение за помощь в поиске преступника – миллион рублей.

Преступление не могли раскрыть с августа прошлого года, когда на горнолыжном комплексе были найдены две екатеринбурженки. Убийство попало в объективы камер наблюдения, неизвестный расстрелял девушек в упор, одна из жертв погибла на месте, вторая скончалась через неделю в больнице.

Как писал «Новый День», первоначально предполагалось, что убийца о чем-то долго с ними разговаривал, однако правоохранителей сбил с толку неверный ракурс одной из камер видеонаблюдения, которая записала все происходившее той ночью. «Казалось, что он разговаривает с ними, но с другого ракурса стало видно, что он как будто выбирал место, откуда выстрелить», – рассказал «Новому Дню» осведомленный источник в следствии.

Также во время эксперимента выяснилось, что на убийце не было налобного фонарика, как это предполагалось первоначально. Скорее всего, это был или инфракрасный прицел, или прибор ночного видения, а значит, мужчина заранее планировал преступление.

Екатеринбург, Елена Васильева

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