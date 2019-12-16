«Уктусского стрелка» в детстве гнобили – несколько утечек из громкого дела

Несколько интересных подробностей о деле «уктусского стрелка» удалось выяснить РИА «Новый День». Корреспондент агентства пообщался с представителями следственной группы и задал несколько интересующих всех вопросов о громком уголовном деле инженера второй категории с завода имени Калинина Алексея Александрова.

Так, вопреки сложившемуся мнению, убийцу двух девушек поймали не в течение недели после объявления вознаграждения за информацию о нем. По словам правоохранителей, они вели подозреваемого довольно давно и просто ждали удобного момента для ареста и предъявления обвинения. Представители следственной группы утверждают: когда они пришли к подозреваемому домой, на него даже не пришлось давить, он расплакался и начал рассказывать, как готовил преступление, где спрятал орудие убийства и другие важные подробности дела.

Следователи рассказали, что 34-летний подозреваемый ведет себя как неадекватный человек: у него есть психические травмы, связанные с детством, он признается, что его часто гнобили и унижали. Также у подозреваемого отмечается так называемый синдром отличника – он очень умно и расчетливо спланировал преступление и потом последовательно и тщательно замел следы.

Как рассказали «Новому Дню», в доме подозреваемого было найдено довольно много оружия, которое инженер ЗиКа доводил до ума. В частности, он лично усовершенствовал пневматическую винтовку калибра 6,45 – такой тип оружия используют обычно для спортивной стрельбы или при охоте на некрупную боровую дичь. Подозреваемый существенно увеличил ее убойную силу.

Кроме того, он тщательно разведал местность, на которой планировал совершить преступление, – знал ее досконально и просто ждал, когда представится случай убить. Расстрел девушек подозреваемый совершил с 10 метров.

Еще одна характеризующая «уктусского стрелка» деталь: в ходе обыска в его квартире были найдены надувная секс-игрушка в виде резиновой женщины и многоразовый презерватив, который хранился в консервной банке из-под щучьей икры. Александров охотно пояснил силовикам, проводившим обыск, что использовал вышеуказанные вещи по назначению регулярно, чтобы расслабиться.

Подозреваемый добровольно рассказал правоохранителям, где спрятал свой телефон, который является одним из доказательств совершения преступления.

Напомним, 2 декабря следственный комитет и полиция объявили вознаграждение в миллион рублей за помощь в поиске убийцы.

Преступление не могли раскрыть с августа прошлого года, когда на горнолыжном комплексе были найдены две екатеринбурженки. Убийство попало в объективы камер наблюдения, неизвестный расстрелял девушек в упор, одна из жертв погибла на месте, вторая скончалась через неделю в больнице.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.12.19

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