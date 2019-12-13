Следователи опубликовали запись допроса мужчины, которого обвиняют в убийстве девушек на Уктусе (ВИДЕО)

Следственный комитет России обнародовал видеозапись допроса Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на Уктусе. Это не полная версия допроса, фрагменты склеены. На видео обвиняемый признается в убийстве, но говорит протокольными фразами, делает большие паузы между словами. РИА «Новый День» приводит полную расшифровку диалога.

АА: Подозрение признаю, по поводу задержания согласен.

СК: Прямо дословно, ну ладно [во время этой ремарки подозреваемый улыбается]. Давление какое-либо оказывалось?

АА: Нет.

АА: Из рюкзака была извлечена винтовка, разгрузка, и приведено в боевое положение. Произведено развертывание. [кусок вырезан] Прибор ночного видения. [кусок вырезан] Произошли выстрелы.

СК: Сколько, куда?

АА: В голову.

АА: В гараже была произведена неполная разборка винтовки, был удален ствол. Велосипед и оставшиеся части винтовки, кроме ствола, были оставлены в гараже.

Допрос обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе

Двух девушек на Уктусе убили более года назад. На протяжении этого времени следствие не сообщало ничего по громкому делу, в конце октября глава СКР Александр Бастрыкин дал свердловским следователям месяц на раскрытие, спустя чуть больше месяца задержали Александрова. Силовики публиковали фото арсенала пневматического оружия, которое нашли в его квартире, правда, без того самого, из которого предположительно производились выстрелы.

Мужчина свою вину признал, в общении с матерью одной из погибших он не смог назвать свой мотив. Наблюдатели обращали внимание, что он говорит протокольными выражениями и странно себя ведет. А кроме того, первоначально озвучивалось, что убийца девушек с ними сначала говорил, Александров заявил, что убивал сразу, без общения.

«На сегодняшний день из того объёма информации, который ранее распространялся со ссылкой на слухи неизвестных «источников», следует отметить как недостоверную и никогда не подтверждавшуюся информацию о том, что якобы обвиняемый перед убийством 40 минут общался с жертвами, мог знать их раньше и т.д. (такой информации от органов следствия быть не могло, поскольку она не соответствует материалам уголовного дела). Это же касается и ряда иных обстоятельств, которые неверно изложены рядом средств массовой информации», – прокомментировали такую информацию сегодня в СУ СК по Свердловской области.

Мужчина арестован до 8 февраля.

Арест подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

Екатеринбург, служба информации

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