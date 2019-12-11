Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе пробудет в СИЗО до февраля (ФОТО)

В Ленинском районном суде сегодня избрана мера пресечения 34-летнему Алексею Александрову, который обвиняется в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на Уктусе. Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Но журналистов пустили на оглашение решения: Александрова отправили в СИЗО на два месяца – до 8 февраля 2020 года.

Напомним, Александрова задержали вечером 9 декабря, 10 декабря на Уктусе провели следственный эксперимент. В полиции рассказали, что вышли на Алексея Александрова, когда стало известно, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35 – из такого же типа оружия были убиты девушки. Мужчина решил признаться в содеянном после тестирования на полиграфе.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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