«Уктусскому стрелку» грозит пожизненный срок

Следственное управление СКР по Свердловской области официально объявило о завершении расследования резонансного уголовного дела об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, обвиняемого Алексея Александрова будут судить по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений», ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, утром 26 августа 2018 года на склоне горы Уктус были найдены две девушки с огнестрельными ранениями. Одна из них погибла сразу, за жизнь второй неделю боролись врачи, но она скончалась. По данным следствия, их расстреляли из пневматической винтовки калибра 6,35. 35-летний местный житель Алексей Александров был арестован по подозрению в двойном убийстве в декабре 2019 года.

Фото СУ СКР по Свердловской области

В СКР добавили, что на первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось. Расследование уголовного дела находилось на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый был задержан 9 декабря 2019 года в ходе спецоперации. Ранее не судимый житель Екатеринбурга Алексей Александров в тот момент шел на работу на один из местных заводов. Брали его, когда он выходил из подъезда дома, где проживал с супругой и трёхлетним сыном. «Принимали жёстко, поэтому сопротивление оказать не успел», – уточнил Горелых.

В конце прошлой недели адвокат Дмитрий Ушаков, которые представляет интересы матери одной из убитых девушек, рассказал, что сейчас с материалами дела знакомится сам Александров. После чего их передадут прокурору, а затем с утвержденным обвинительным заключением – в суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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