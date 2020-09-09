Прокурор зачитала доказательства обвинения по делу об убийстве на Уктусе: «Заказывал оружие, делал звонки»

В Свердловском облсуде продолжается процесс над Алексеем Александровым, которого следствие считает виновным в убийстве двух девушек на Уктусе. Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня после допроса друга детства подсудимого в суде заслушали Константина Дементьева, владельца-интернет-магазина Gun66.ру, где, как полагает следствие, Александров купил пули. По словам свидетеля, Александров оформлял заказ не под своим именем, следователей интересовал покупатель, зарегистрированный как «Казанцев Дмитрий Абрамович». Человек с таким именем покупал пули – такие же, какими были убиты девушки, следователи считают, что девушек убили из пневматики калибра 6,35. Детали покупки Константин уже не помнит, но говорит – если сумма небольшая, скорее всего, был самовывоз.

Судья интересуется, часто ли покупают такие пули, которые брал Александров под именем Дмитрия Абрамовича. «6,35 реже берут, чем 4,5, – не самая популярная модель. 4,5, точнее, некоторые считают, что они менее пробивные, но на практике это не так», – пояснил продавец.

После этого прокурор начала зачитывать материалы дела. В частности, там упоминается о квитанциях об оплате покупок в магазине оружия и о доставке в квартиру Александрова двух посылок транспортной компанией. Были зачитаны некоторые моменты из переписки на форуме любителей оружия. По словам прокурора, Александров под псевдонимом обсуждал технические характеристики пневматического оружия, задавал вопросы: «Из-за чего могут быть отрывы скорости?» и другие, проясняющие технические моменты стрельбы. Писать на форум он стал с 22 августа – убийство, напомним, было совершено 25 августа. Также прокурор заявила, что «до совершения преступления Александров тщательно обследовал территорию», об этом говорят обнаруженные видеозаписи, Александров снимал Уктус с коптера и выкладывал ролики в соцсети. Еще одно «доказательство» выглядит несколько странно: к материалам приобщены сведения о том, что с 2017 года Александров несколько раз делал звонки на территории Уктуса. Ожидается, что сегодня также будут зачитаны материалы с допроса подсудимого.

Напомним, убийство на Уктусе было совершено в августе 2018 года, но Александрова задержали только через полтора года, после того как дело на личный контроль поставил Александр Бастрыкин, глава СКР.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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