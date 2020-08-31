Начался суд над «уктусским стрелком» Александровым (ФОТО)

Сегодня в Свердловском областном суде стартовал процесс по делу Алексея Александрова, которого в СМИ именуют «уктусским стрелком».

Сегодня на процесс пришли мамы убитых девушек, которые настаивают на том, чтобы к обвиняемому применили самую жесткую меру наказания. Одна из них, Татьяна Кузнецова, рассказала журналистам перед заседанием, что на винтовке Александрова, из которой предположительно было совершено убийство, был лазерный целеуказатель, а оружие дало три осечки.

На заседание также пришёл отец Александрова – Александр Могильников. Он считает, что его сына вынудили дать признательные показания.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила «Новому Дню», что есть ряд доказательств, подтверждающих вину Александрова. Их огласят в процессе. На данный момент ведомство не комментирует, какие показания дала супруга Александрова.

Напомним, расправа над Натальей Кузнецовой и Ксенией Солтановой произошла в августе 2018 года. Девушки сидели на скамейке на горе Уктус. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, вторую девушку врачи пытались спасти несколько дней, но безуспешно. Подозреваемый был задержан 9 декабря 2019 года в ходе спецоперации. Ранее не судимый житель Екатеринбурга Алексей Александров в тот момент шел на работу на один из местных заводов. Его задержали, когда он выходил из подъезда дома, где проживал с супругой и трехлетним сыном.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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