Александров, обвиняемый в расстреле двух девушек на Уктусе, признал вину в полном объеме

«Уктусский стрелок» Алексей Александров полностью признал свою вину. Об этом он заявил сегодня в Свердловском областном суде, на первом заседании, где рассматривалось дело по существу. Сегодня допросили потерпевших – матерей девушек, убитых вечером 25 августа 2018 года в Уктусском парке.

Татьяна Кузнецова, мать Натальи Кузнецовой, рассказала, как узнала о смерти дочери: «Девчонки... таких, наверное, нет девчонок. В тот день она не говорила, что собирается пойти на Уктус. Мы стали звонить где-то полдевятого (по мск), телефон молчал. Говорю сыну: что-то Наташа не отвечает, ну, может, в кино пошли. Не было такого, чтоб она не перезвонила. Если у нее разрядился телефон, я могла Ксении позвонить, она говорила, не переживайте. И мысли, что ее казнят, у меня не закрадывалось. Без четверти три по Москве мне позвонили из полиции, точнее, СМС пришла. Я говорю сыну: не пойму в чем дело, думала, они с Ксенией попали в автомобильную аварию. Звоню следователю, он говорит: у вашей дочери черепно-мозговая травма, она в больнице, подруга мертва. Я не знала, что ее расстреляли».

Она заявила сумму материального вреда в 10 млн рублей. Кузнецова уточняет, что это именно материальные издержки: траты на похороны, поездки в Москву. На возмещение морального вреда она намерена подать отдельный иск.

Затем допросили Алину Солтанову, маму Ксении. С трудом сдерживая слезы, она рассказала про день, когда узнала, что её дочь расстреляли: «Муж позвонил, сказал, ты звонила Ксении? Я говорю: нет еще. Стала звонить. Телефон не отвечал, я позвонила сыну, в 22:40. Спросила, где Ксения? Он сказал: пошла прогуляться. А потом, когда сообщили, я позвонила: где Ксюша? Он говорит: ее подстрелили. Я заболела, бабушка лежит, ей ногу отрезали. Они были настолько светлые. Как можно? Он мог любого, а выбрал наших девочек. Я ходить не могу, меня шатает. Муж болеет».

Отец Ксении Солтановой тоже рассказал о печальных событиях двухлетней давности: «Был звонок от дежурного, 26 числа, около двух часов дня. Сообщили, что на Уктусе найдены две девушки, паспорта при них, одна подает признаки жизни, вторая нет, кто из них кто разобраться не могут. Я сказал, что я приеду, сели в машину с супругой и поехали. По прибытии сюда... Все это было бесчеловечно, нам не дали ее опознать, увидеть».

Процесс продолжится 7 сентября. Мамы убитых хотят присутствовать на прениях и допросе родственников Александрова.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

Чемпионат Европы по самбо перенесли на конец ноября. / После коронавирусных запретов в Екатеринбурге стало больше парикмахеров и маникюрш. / Начался суд над «уктусским стрелком» Александровым (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»