«Уктусский стрелок» рухнул на пол во время оглашения приговора (ФОТО)

Оглашение приговора «уктусскому стрелку» Алексею Александрову сегодня в Свердловском областном суде было неожиданно прервано.

Как передает корреспондент «Нового Дня» из зала суда, когда судья начал излагать обстоятельства убийства, подсудимый сел на скамью. Пристав попросил его встать. Александров встал, постоял какое-то время, снова сел, потом оперся на стеклянную стену, потом упал. Был объявлен перерыв. Пока в суде не дают прогнозов, продолжится ли сегодня процесс.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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