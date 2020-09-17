В последнем слове «уктусский стрелок» Александров стихами попросил прощения (ВИДЕО)

В Свердловском облсуде завершилось рассмотрение дела Алексея Александрова, которому грозит пожизненный срок за убийство двух девушек на Уктусе. После прений с последним словом выступил подсудимый – Александров прочитал стихи.
«Уктусский стрелок» читает стихи
Как хочу я вернуться назад
В те последние летние дни,
Вместо подлого града свинца
Подарить им живые цветы.
Вместо тяжкого горя утрат
подарить только радость и свет.
Как хочу я вернуться назад,
Жаль, дороги назад уже нет.
Я прощенья прошу у людей,
потерявших родные сердца.
Из-за меня потерявших любимого друга
Может быть, эти мои обращения, слова
Хоть немного смягчат боль утрат у родимого круга.
Я прощения прошу, ведь я был виноват,
Ведь не вправе я был отнимать чьи-то жизни.
Как теперь я хочу возвратиться назад,
И вернуть в этот мир утешенье.
«Спасибо, у меня все», – закончил Александров. До этого ни в суде, ни до него он никогда не просил прощения у родителей погибших девушек. На этом рассмотрение дела было завершено, судья удалился в совещательную комнату.
Гособвинитель, напомним, запросила для подсудимого пожизненное лишение свободы. «Если он освободится, то вернется к тому же самому, но будет более злой, более опытный, и вопросы о его поимке будут отодвинуты на более значительное время. Поэтому я полагаю, что наказание должно быть самым суровым, в виде пожизненного заключения», – посчитала прокурор.
Татьяна Кузнецова и Алина Солтанова, матери погибших, повторили то же, что говорили еще до начала процесса: Александрова надо казнить, но раз это невозможно – пусть сидит до конца своих дней. В суде женщины расплакались. Адвокаты Александрова и его отец считают, что он невиновен. Защита пыталась доказать, что у него расстройство психики, склонность к соглашательству. Отец подсудимого уверен, что тот в момент убийства был с ребенком в детской комнате «Сима-ленда» (алиби не подтвердилось), а следователи его подставили, чтобы отчитаться перед главой СК Александром Бастрыкиным о раскрытом громком деле.
Судья вынесет решение по делу Алексея Александрова 29 сентября.
Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман
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