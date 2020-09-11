В суде зачитали показания Александрова: «В буфере накопилось четыре смертельных урона, после убийства осталось два»

В Свердловском облсуде сегодня зачитали показания Алексея Александрова, которого следователи считают виновным в убийстве двух девушек на Уктусе. Подсудимый свою вину неоднократно признавал, в его виновности уверены родители погибших, но адвокат и отец считают, что на него надавили. Сегодня Александров отказался давать показания, сославшись на то, что плохо помнит день убийства (это случилось два года назад), а потому просит зачитать его показания следователям с бумажки. Мужчина слушал собственные показания, наклонив голову и закрыв лицо рукой.

«Произвел около 8 выстрелов. Девушки были перемещены в траву, далее было произведено движение в сторону дома. Подпись: Александров», – читает прокурор. Затем она зачитывает признательные показания.

«Подозрения признаю, с задержанием согласен, не возражаю, что защищает адвокат по назначению, адвоката по соглашению не имею. Перед допросом давления не оказывалось. Я выдвинулся с переулка Базовый в гаражный кооператив, где находилась винтовка. Проверил содержимое разгрузки, надел рюкзак и на велосипеде выдвинулся. Возле гостиницы «Уктус» оставил вещи. Произвел развертывание. Потом выдвинулся на северо-запад в точку наивысшего расположения подъемника», – звучат показания. Отметим, такие фразы – это именно запись рассказа Александрова, то есть таким языком выражается подсудимый, инженер завода по роду деятельности.

Говорится, что у него в детстве были проблемы с психикой, возможно, родовая травма. Из-за этого в голове был «буфер», где накапливались воспоминания о травмах. «Были обнаружены цели, подходящие под программу. Существует программа утилизации урона. Урон был получен мной в школе. В моей голове существует центральный буфер, где накапливаются травмы, полученные в школе», – такие пояснения давал предполагаемый убийца.

Далее описывается, сколько выстрелов и в какой последовательности он сделал по девушкам, что всего на склоне он провел 40-45 минут, что у девушки, которая лежала на спине, играла музыка в телефоне, надо было выключить, что он и попытался сделать, но не смог. Затем он оттащил девушек, они были еще живы. Потом он пошел к месту, где был велосипед, вернулся в гараж, оставил часть имущества, но ствол выбросил с моста в парке Маяковского.

Зачитывается также объяснение Александрова о его психическом состоянии: что в школе были проблемы, он посещал психолога, а также что у него, возможно, родовая травма. Убийства задумал еще в школе. В своих показаниях Александров менял позицию, в частности, вину признавал частично: он не соглашался с квалификацией дела как с убийством из хулиганских побуждений, говорил, что хулиганки не было, был план по минимизации урона себе, если бы он не убил, то пришлось бы совершить самоубийство. «В 1997 году придумал центральный буфер временного хранения, куда собирал временные уроны, которые конвертировались в один смертельный урон. На тысячу полученных ударов по лицу приходится один смертельный урон. У меня в буфере накопилось четыре смертельных урона, после убийства девушек осталось два, но больше я убить не смогу, я понял это после убийства девушек», – записал Александров. Он также рассказывал следователям, что убийства могли быть совершены и в школе, и закончились бы самоубийством. Но он отложил преступления. Стрелять он научился сам, начал в 10 лет.

После убийства Александров искал в сети места, где похоронили девушек, это он объяснил тем, что должен был их найти, но не смог. «В обсуждениях на форуме не участвовал, участники обсуждений ничего нового мне об убийстве рассказать не могли», – записано в материалах.

В июне 2020 года Александрова допрашивали в присутствии защитника. Тогда он сообщил, что место убийства выбрал произвольно, так как Уктус знал хорошо, девушки стали случайными жертвами. «Жертвой мог стать любой человек, не обязательно женщина. В настоящее время я не помню производства выстрелов в Солтанову и Кузнецову, ранее давал показания, их подтверждаю полностью. Ранее говорил, что одна из девушек прикрывалась пластиковой папкой, допускаю, что это могла быть коробка из-под пиццы, потому что предмет квадратный. Полную сборку винтовки не производил, так как она пришла собранной. После совершения убийства совершил полную разборку, в данное время порядок разборки объяснить затрудняюсь, так как прошло много времени». Также в тот день он сказал: «Показания давать желаю. Действительно я совершил убийство. Обвинение в части совершения убийства из хулиганских побуждений я не признаю. В момент совершения убийства я не противопоставил себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним не желал. Пояснить причины совершения убийств не могу».

После зачитывая показаний судья поинтересовался: со всем ли Александров согласен? Тот ответил, что практически со всем согласен, но с чем не согласен, сказать затрудняется.

«Почему давал такие подробные показания, а сейчас не можешь?» – поинтересовался адвокат Александрова. «Не помню», – ответил он.

«Что не помнишь? Там очень подробно рассказывал, а сейчас и двух слов не можешь», – продолжил адвокат. «Затрудняюсь ответить», – повторил подсудимый.

Прокурор поинтересовалась, как сейчас он оценивает мотив действий – из хулиганских побуждений или нет? «Не совсем подходит. Я не шел против общества. Я пытался противопоставить себя тем обидчикам, которые были в школе», – ответил Александров. С гражданским иском потерпевших он согласился, заявил также, что защитники по назначению практически никакой помощи ему не оказали – напомним, у него в процессе появился также защитник по соглашению.

Убийство двух девушек на Уктусе произошло летом 2018 года, долгое время у следователей не было зацепок, затем матери убитых попали на прием к главе СКР Александру Бастрыкину, и он взял дело на контроль. Примерно через полтора месяца, в декабре 2019 года, следователи заявили, что задержали убийцу – Алексея Александрова. Он сразу же признался в преступлении.

Ранее в суде допросили друга детства подсудимого и его учительницу, они рассказывали о его проблемах с одноклассниками. Еще один приятель из детства Александрова, который находится в психоневрологическом диспансере, заявлял следователям, что Александров якобы признавался ему в желании убивать, но на допросе такого не говорил. В протоколе допроса Александрова, который зачитывала прокурор, сообщалось, что «часто представлял, что штурмует бронетехнику, чтобы наказать обидчиков».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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