Александров об убийстве на Уктусе: «Нужно было все забыть. Я все испортил»

Алексей Александров, которого судят за убийство Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, сегодня на допросе в суде сообщил, что зря убил девушек, поступил неправильно, он готов выплачивать компенсацию родителям погибших, но извинений им сегодня не принес.

«Так не нужно было делать. Нужно было все забыть. Я все испортил. [Нужно было забыть] те обиды, которые наносились в прошлом и не предпринимать незаконных действий в отношении других лиц», – заявил Александров в суде. На вопрос адвоката Алины Солтановой, почему он не передумал убивать после осечек, он заметил, что осечек не было, просто у него тряслись руки, билось сердце. По его словам, никаких доказательств против него нет, обвинение построено на его показаниях.

«Не могу так жить. Я убийца», – тихо сказал Александров.

После к нему обратился отец Ксении Солтановой: «Отметите все бредни по поводу урона и прочее и скажите, какой был мотив». «Я уже отмечал про мотив. Хотел, чтобы кто-то понес ответственность за противоправные действия в отношении меня», – ответил подсудимый. Далее он повторил, что ему был нанесен урон в школе, забыть он не смог, девушек не знал, не знал, что они будут в парке, день выбрал произвольно.

«Почему ты аккумулировал на себе зло, аккумулировал на себе эти сказочки? Как уже состоявшийся гражданин общества, зарегистрировал брак, имеешь семью, почему ты зло не перевел в доброту?» – эмоционально спросила Татьяна Кузнецова.

«Я не знаю, как это перевести, а зло некуда девать. Я родителям сказал, а они что, все время со мной будут ходить [в школу]?». Женщина на эмоциях начала задавать вопросы про школу, но судья напомнил, что идет судебный процесс, вопросы должны быть конкретными и по обстоятельствам преступления.

– Почему ты добивал мою девочку? – спрашивает мать.

– Я не добивал, – отвечает Александров.

– Почему у нее пять пуль в голове?

– Я не добивал.

Затем вопросы задал судья Андрей Минеев – его заинтересовало, почему убийца выбрал именно этих девушек. Александров ответил: потому что других не было.

– Если бы два спортсмена сидели, подошли бы к ним?

– Затрудняюсь ответить.

– Они не могли отпор дать, безоружны были, почему? Главное, что они находились на склоне двое и больше никого не было?

– Да.

Также судья спросил, чем обусловлен выбор винтовки. Александров ответил, что «она не оставляет следов», невозможно идентифицировать. Судья задал вопрос, слышали ли девушки его приближение – подсудимый уверен, что не слышали, там была трава. После этого Минеев задал несколько вопросов о состоянии Александрова, его прошлом и обидах.

– Вы считаете себя психически здоровым человеком?

– Я – да.

– Говорил ли вам кто-то, какие давать показания?

– Ну, по большей части… учитывая стресс, который я испытывал, да.

– Вы не по-заученному говорили? А то у многих пользователей интернета такие мысли возникают.

– Нет, я от себя говорил.

– Как вы с этим жили? 12 лет в голове все сидело?

– Да. Вы понимаете, что почти что каждый день в этой школе находился.

– У всех в классе есть дети, которых шпыняли. Настолько сильное потрясение было, столько лет прошло, а забыть нельзя? Н. (школьный приятель Александрова, который давал показания) же забыл.

– Да, у него крепкая психика. Деваться было некуда. У него деньги вымогали, и когда они закончились, он перестал ходить в школу. Ему окно прострелили. В нашем классе была тройка агрессивных извергов.

– Вам их судьба известна?

– Я не интересовался, пару лет назад одного видел.

– Вы раз в год психиатра посещали, как вам разрешение на оружие выдали?

– Я же был снят с учета.

– Нельзя было терапию пройти, чтоб эти уроны нейтрализовались?

– Надо было сказать психиатру, я не сделал.

Допрос Александрова сегодня закончился. Адвокат Солтановой передал копию иска о возмещении материального вреда – на компенсацию похорон и установку памятника и документы о подтверждении морального вреда. Кузнецова также заявила иск о компенсации материального вреда.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.09.20

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