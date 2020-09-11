«Уктусский стрелок» отказался от дачи показаний

Сегодня в Свердловском областном суде продолжилось заседание по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова. Адвокат попросил его рассказать, что он помнит о событиях 25 августа – дня, когда на Уксусе убили девушек. «Я не помню, что произошло. Лучше зачитать показания», – начал Александров. После встала прокурор и сказала, что следует напомнить – подсудимый может отказаться отвечать на вопросы, а судья отметил, что показания могут быть зачитаны, если он откажется давать показания, либо он может рассказать, что помнит, и показания не будут зачитываться если не будет сильных расхождений. «Лучше огласить, они не расходятся с теми показаниями, что давал ранее», – ответил Александров.

«Я помню, что в 7 вечера выходил в гараж, взял пневматичестескую винтовку и с ней отправился на Уктус, и там это все произошло. Убийство двух человек», – наконец выдавил он. После наводящих вопросов от адвоката о подробностях того дня Александров снова попросил зачитать показания. И в итоге отказался от дачи показаний. В суде зачитают то, что он ранее под запись говорил следователям, в том числе его чистосердечное признание.

Алексея Александрова задержали в декабре 2019 года, спустя полтора года после убийства Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой на Уктусе. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, вторую девушку врачи пытались спасти несколько дней, но безуспешно. Долгое время следствие буксовало, дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, после чего буквально в течение нескольких дней был задержан Алексей Александров. Свою вину он признал. Отец обвиняемого считает, что на него надавили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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