«Уктусскому стрелку» Александрову дали пожизненное за убийство двух девушек

Сегодня в Свердловском облсуде вынесли приговор Алексею Александрову. Судья Андрей Минеев признал его виновным в убийстве Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой из хулиганских побуждений и назначил ему максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы. Прокурор и матери погибших настаивали именно на этой мере.

В процессе делали перерыв из-за того, что подсудимый упал в обморок. После возобновления заседания Александров попросил, чтобы ему разрешили слушать сидя, однако судья отказал. «Посмотрите, все стоят. Но если вы захотите снова нас прервать, мы сделаем перерыв на 10 минут», – отметил Андрей Минеев.

Смягчающим обстоятельством посчитали содействие следствию и наличие ребёнка 2016 года рождения.

Напомним, сотрудника оборонного предприятия «Машиностроительный завод имени Калинина» Алексея Александрова задержали в декабре 2019 года, спустя полтора года после убийства и через полтора месяца после того, как дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Александров в преступлении признался сразу же и повторял признательные показания на протяжении всего суда. Отрицал он только мотив – ему вменяли п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений», но стрелок говорил, что хулиганского мотива не было. По его словам, он убил случайных девушек в отместку за школьные обиды. В его голове существовал центральный буфер урона, где он копил обиды, сформировалась «программа утилизации урона». Такие показания он дал на допросе следователям, в суде их зачитал прокурор – от дачи показаний в суде Александров отказался.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что некоторые отклонения у мужчины есть, но он вменяем и сейчас, и был вменяем на момент совершения преступления. Адвокаты Александрова пытались назначить повторную экспертизу, указывая, что у Александрова тяга к соглашательству, якобы он подтверждает все, о чем его спрашивают. Отец мужчины уверен в невиновности сына, считает, что на него надавили. В своем последнем слове Александров впервые извинился перед матерями убитых им девушек и сделал это в стихах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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