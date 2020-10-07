Осужденный за убийство девушек на Уктусе обжаловал приговор: «Не понравилось, что психически здоров»

Алексей Александров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство двух девушек на Уктусе, подал апелляцию на приговор. Как рассказал «Новому Дню» его адвокат Данил Задорин, осужденный сделал это сам, защитник текст жалобы не видел. «Как я понимаю, ему не понравился приговор, он не на это рассчитывал, и не понравилось, что его признали психически здоровым. Но я не видел текст, это то, что я понял из разговора», – рассказал Задорин.

В понедельник, 5 октября, стало известно, что Александрова госпитализировали в тюремную больницу, юристу «уктусский стрелок» объяснил, что у него подозревали инфаркт. Что на самом деле случилось, пока точно не ясно, но сейчас он в нормальном состоянии, каких-то следов побоев адвокат не заметил. «Явных следов нет, а если какая-то иголка, например – вы сами понимаете, этого не увидеть», – добавил юрист.

Напомним, Александрова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой в августе 2018 года. Мужчина признал свою вину в убийстве на допросе и повторил это в суде, но он был не согласен с тем, что преступление квалифицировали как совершенное из хулиганских побуждений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

Строители возразили депутатам: «Рост жилого фонда не ведет к дефициту детских садов». / 7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Аэропорт Кольцово и Роспотребнадзор прокомментировали ситуацию с пунктом тестирования на ковид. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»