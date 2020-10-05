«Уктусского стрелка» Александрова госпитализировали

Алексея Александрова, приговорённого к пожизненному сроку за убийство двух девушек на Уктусе, поместили в тюремную больницу. Информацию об этом «Новому дню» подтвердил адвокат осуждённого Данил Задорин. «Сегодня я пришёл в СИЗО и узнал, что он уже не там. Как мне сказали – в связи с проблемами со здоровьем. Какого рода эти проблемы – травма или болезнь – не говорят. Завтра будем прорываться. Но если это травма, нам его не покажут, скорее всего. Его отца и Юлию (жена Александрова) мы поставили в известность У меня есть неофициальная информация о том, что случилось, но я пока не хочу об этом говорить, это непроверенные слухи», – рассказал защитник. Александров находится в больнице при ИК-2, которая расположена практически через забор от СИЗО-1.

Напомним, на прошлой неделе Александрова осудили, назначив пожизненное лишению свободы в колонии особого режима. Приговор в силу не вступил, адвокат намеревался его обжаловать. Сам осуждённый признавал свою вину. В ходе зачитывание приговора он упал в обморок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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