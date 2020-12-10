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Апелляцию «уктусского стрелка» рассмотрят после Нового года

Апелляцию на приговор «уктусскому стрелку» Алексею Александрову рассмотрят 13 января 2021 года во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, заседание состоится в 10:00 по московскому времени по адресу: Суворовский проспект, дом 50-52, зал № 110. Практики онлайн-трансляции заседаний в суде пока нет.

Напомним, Александрова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима в сентябре 2020 года. Он был признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений двух девушек, Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, в парке на Уктусе в 2018 году. Мужчина признал свою вину в двойном убийстве на допросе и повторил это в суде, но он был не согласен с тем, что преступление квалифицировали как совершенное из хулиганских побуждений. В ходе зачитывания приговора подсудимый упал в обморок.

В начале октября 2020 года Алексей Александров подал апелляцию на приговор. Как рассказал «Новому Дню» его адвокат Данил Задорин, осужденный сделал это сам, защитник не знает, что именно написано в жалобе. «Как я понимаю, ему не понравился приговор, он не на это рассчитывал, и не понравилось, что его признали психически здоровым. Но я не видел текст, это то, что я понял из разговора», – рассказал Задорин.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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