Апелляцию на приговор «уктусскому стрелку» рассмотрят в Санкт-Петербурге

Апелляционные жалобы на приговор Алексею Александрову, известному как «уктусский стрелок», будут рассмотрены 2-м Апелляционным судом в Санкт-Петербурге. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Алексей Александров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство на Уктусе двух девушек, Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, подал апелляцию на приговор. Как рассказал «Новому Дню» его адвокат Данил Задорин, осужденный сделал это сам, защитник текст жалобы не видел. «Как я понимаю, ему не понравился приговор, он не на это рассчитывал, и не понравилось, что его признали психически здоровым. Но я не видел текст, это то, что я понял из разговора», – рассказал Задорин.

Добавим, что Второй апелляционный суд рассматривает апелляции на решения 14 региональных судов, в том числе расположенных на территории Уральского федерального округа.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 07.10.20

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