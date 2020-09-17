Прокурор запросила для «уктусского стрелка» пожизненный срок

В Свердловском облсуде сегодня состоялись прения по делу Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на Уктусе в августе 2018 года. Гособвинение не верит в версию о мести и «центральном буфере» в голове, склоняется к тому, что жертв он выбирал, преступление совершено из хулиганских побуждений. Прокурор запросила для него максимальное наказание, несмотря на отсутствие судимости и сотрудничество со следствием.

Гособвинитель Татьяна Новосельцева зачитала все обстоятельства преступления: когда оно было совершено, сколько пуль получили девушки, когда скончались. Александров речь прокурора слушал, заткнув уши.

Из речи прокурора следует, что правоохранители в поисках убийцы проверили на причастность несколько тысяч человек. В день убийства стрелок сначала проверил, нет ли свидетелей, а после совершения преступления перетащил тела – то, что их оттаскивали, поняли и свидетели, которые обнаружили убитых девушек. Лицо стрелка на видеозапись не попало, на кадрах видны только вспышки, как полагает обвинение – от оптики на винтовке. Дома у него нашли арсенал оружия, а на жестких дисках – литературу и видео о насилии.

Прокурор также отметила, что в ходе следствия проверялось алиби Александрова, которое предоставила его жена: в день убийства он вместе с ребенком был в детской комнате в «Сима-ленде». Но алиби не подтвердилось: с 1 апреля 2017 года вход в детскую комнату возможен только по членской карте, Александров ее получил 1 июля 2017 года, а первый раз пошел туда, судя по записям, 5 января 2019 года.

Татьяна Новосельцева напомнила, что Александров с обвинением в убийстве согласился, но не согласен с трактовкой, что оно было совершено из хулиганских побуждений. По его мнению, он реализовывал программу возмещения ущерба, то есть фактически мстил. Прокурор указала, что речь все-таки о хулиганском мотиве, он хотел противопоставить себя обществу, мстить девушкам у него не было причин. «Зная, что за делом наблюдают СМИ, он пытается себя преподнести не как преступника, а как жертву», – заметила прокурор.

«Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Александров не страдал заболеванием, которое мешало бы ему осознавать деяние. Он является вменяемым. Не обнаружено повышенной внушаемости, склонности к фантазированию. Если и было воздействие, то на Александрова не так просто повлиять, он сформировавшаяся личность, имеет семью, работу, образование», – отметила прокурор и добавила, что у него есть признаки психического расстройства в виде смешанного расстройства личности, но он вменяем. Новосельцева заявила, что он специально выбрал женщин среди всех, кто гулял в парке, – именно по половому признаку. «На его компьютере обнаружены ролики со сценами жестокости, на них – женщины», – пояснила прокурор. По ее мнению, издевательства в школе имели место, но вряд ли стали причиной гибели девушек. «Многие из нас подвергались [травле] в школе, но многие ли пошли на преступление?» – аргументировала гособвинитель.

«Если он освободится, то вернется к тому же самому, но будет более злой, более опытный, и вопросы о его поимке будут отодвинуты на более значительное время. Поэтому я полагаю, что наказание должно быть самым суровым, в виде пожизненного заключения», – сообщила прокурор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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